キャンプが趣味なので、当然、バーベキューも大好き。以前はキャンプ場近くのスーパーで食材を調達していたが、最近は違う。「結局、ロピアで買うのが一番いい」という結論に至ってしまったのだ。藤沢の精肉店がもともとのルーツだしね〜。今の時季はまさにキャンプ＆バーベキューのハイシーズン。ゴールデンウィークも目前に控えている。ということで今回は、ロピアでゲットすべき"バーベキュー向きのお肉"を厳選! 絶対にお得な5