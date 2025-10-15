¿·³ã¸ÂÄê¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó Un BOURBON¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢JR¿·³ã±Ø¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖCoCoLo¿·³ã¡×¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖUn BOURBON(¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Ü¥ó)¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º3ÉÊ¤ò2025Ç¯10·î20Æü(·î)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡ª
¡ÖUn BOURBON¡×¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ë¥Þ¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó Un BOURBON¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º
²Á³Ê¡§³Æ1,280±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î20Æü(·î)
ÆâÍÆÎÌ¡§³Æ2ËÜ
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Un BOURBON(¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Ü¥ó) (¢©950-0086 ¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶è²Ö±à1ÃúÌÜ1-1 CoCoLo¿·³ã2F EAST SIDE)
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§6¥õ·î
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖUn BOURBON(¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Ü¥ó)¡×¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ë¥Þ¥ó¥É¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£
´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Í¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤ò¡¢Ç»¸ü¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÅ·ÌÌ¤Ë¤Ï¥ë¥Þ¥ó¥É¤Î¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤ÌÏÍÍ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·³ã¤Î¤ªÅÚ»º¤äÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é Op.001 ¥«¥«¥ª
¥«¥«¥ª¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥ë¥Þ¥ó¥É¡£
ÄêÈÖ¤Ê¤¬¤é¤â±ü¿¼¤¤¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é Op.002 ¥Ù¥ê¡¼
¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥ë¥Þ¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é Op.003 ËõÃã
¤Û¤í¶ì¤¤ËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤¬¾åÉÊ¤Ê¡¢ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥ë¥Þ¥ó¥É¡£
ËõÃã¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¾¯ÎÌÀ¸»º¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥ë¥Þ¥ó¥É¡£
¿·³ã±Ø¤Î¡ÖUn BOURBON¡×¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄêÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·³ã¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤¹¤ì¤Ð´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
Un BOURBON(¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Ü¥ó)¤Î¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¿·³ã¸ÂÄê¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó Un BOURBON¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º appeared first on Dtimes.