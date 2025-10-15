AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÇÁ´¹ñ¤Î¿Þ½ñ´Û¤òÂÐ¾Ý¤ËÂ¢½ñ¸¡º÷¡õ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿ËÜ¤Î¥ê¥¹¥ÈºîÀ®¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥«¡¼¥ê¥ë for AI¡×
Á´¹ñ7400°Ê¾å¤Î¿Þ½ñ´Û¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÂß½Ð¾õ¶·¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥«¡¼¥ê¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¡¼¥ê¥ë¤¬¡¢¿·¤¿¤ËOpenAI¤ÎChatGPT¤äAnthropic¤ÎClaude¤È¤¤¤Ã¤¿AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿Â¢½ñ¸¡º÷¤¬²ÄÇ½¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥«¡¼¥ê¥ë for AI(¥«¡¼¥ê¥ë¿Þ½ñ´ÛMCP)¡×¤Î¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤ò¡¢2025Ç¯10·î9Æü(ÌÚ)¤«¤éÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤È¿Þ½ñ´Û¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥«¡¼¥ê¥ë for AI¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹ - ¥«¡¼¥ê¥ë¤Î¥Ö¥í¥°
¥«¡¼¥ê¥ë¤Ï¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤Î¾ðÊóÃµº÷¹ÔÆ°¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Þ½ñ´ÛÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉAI³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¿Þ½ñ´Û¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈAI¤ÎÅý¹ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÍÑÂÎ¸³¤È¿Þ½ñ´Û¶ÈÌ³¤ÎÁÐÊý¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÀìÌçÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ÈÃÎ¼±¤òÍ×¤¹¤ë»Ê½ñ¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¸úÎ¨²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤³¤Ç¥«¡¼¥ê¥ë¤Ï¡¢AI¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿Þ½ñ´Û¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤¦Áí¹çÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¡¼¥ê¥ë for AI¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¿Þ½ñ´Û¤ÎÂ¢½ñ¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¡¼¥ê¥ë¿Þ½ñ´ÛMCP¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥ê¥ë¿Þ½ñ´ÛMCP¤Ï¡¢AI¤È³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖModel Context Protocol(MCP)¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ChatGPT¤äClaude¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¤ÊAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¡£³Æ¿Þ½ñ´Û¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÄÉ²Ã¼ÂÁõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¡¼¥ê¥ë¿Þ½ñ´ÛMCP¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÃæÄÅÀî»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤Ç¡¢¤°¤ê¤È¤°¤é¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ÇÂ¢½ñ¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¢½ñ¸¡º÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆÃÄê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿ËÜ¤òÁªÄê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¡ÖÅÄ¸¶»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤Ç¡ØÂæÉ÷¤ËÈ÷¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Å¸¼¨¤ò´ë²è¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤´¤È¤Ë10ºý¤¯¤é¤¤¤º¤Ä¡¢¹ç·×50ºýÄøÅÙ¤òÁª½ñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¿ÌÌÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤À¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¤ÎÅ¸¼¨´ë²è¤Î¤¿¤¿¤Âæ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥ÈºîÀ®¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ì¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¶ÈÌ³¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ä¾®Àâ²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ø¶È½àÈ÷¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¿Þ½ñ´ÛÂ¦¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤ÎÁÐÊý¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¡¼¥ê¥ë¤Ï¡ÖAI¤Î²óÅú¤Ë¤Ï¸í¤ê¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¸¡¾Ú¤Ç¤¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÊý¤Ë¤è¤ëÍøÍÑ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÛÄê³°¤Î³èÍÑ»öÎã¤ä²þÁ±¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥«¡¼¥ê¥ë¿Þ½ñ´ÛMCP¡×¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÊäÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¡¼¥ê¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤È¹¹ð¼ý±×¤ÇÌµ½þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢AI¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¸¡º÷·ë²Ì¥Ú¡¼¥¸¤òË¬¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¸º¾¯¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÏ¢Æ°·¿¹¹ð¤Î¼ý±×À¤¬¸²Ãø¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥«¡¼¥ê¥ë for AI¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸Ä¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ìµ½þ¤Ç»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¿Í¤¬Ç¤°Õ¤Ç»Ù±ç²ÄÇ½¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¡¼¥ê¥ë for AI¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏChatGPT¤äClaude¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏVSCode¾å¤ÎGitHub Copilot¤äGemini CLI¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¥«¡¼¥ê¥ë¤È¤ÎÏ¢·ÈÊýË¡¤äMCP¥µ¡¼¥Ð¡¼¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://calil.jp/ai/