¡ÖÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ï¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¡×¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¸ø¼°¤Ï¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤«¡ÖÇ®Îõ¤Ê±þ±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï...¡×
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤ë¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊCBF¡Ë¤¬»î¹ç¤òÂ®Êó¡£10·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÆüËÜ¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇºÇÂ¿£µÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÃÏ¤ÇÌµÇ°¤ÎÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï²áµî¤Ë°ìÅÙ¤âÆüËÜ¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ÄÌ»»ÀïÀÓ¤Ï11¾¡£²Ê¬¤±£°ÇÔ¡£¤³¤ì¤¬14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤À¡£
¡Ö»î¹ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¶Ñ¹Õ¤·¤¿·Á¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â26Ê¬¤Ë¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£¡ÖÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×£²»î¹çÌÜ¤Î¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤¬¥¨¥ó¥ê¥±¤ØÈþ¤·¤¤¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡32Ê¬¤Ë¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥±¥¿¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤Ø¤Î¥Á¥Ã¥×¥Ñ¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬Ä·¤Í¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¡¢º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡×¡£
¡¡£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢»öÂÖ¤Ï°ÅÅ¾¤¹¤ë¡£52Ê¬¡¢62Ê¬¡¢71Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬¥Ñ¥¹¥ß¥¹¡¢¤½¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¥ß¥Ê¥ß¥Î¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤¿¡×
¡Ö¥¤¥È¥¦¤¬¥Õ¥¡¡¼¤Ø¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¡¢¥Ê¥«¥à¥é¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¼éÈ÷¿Ø¤¬¥¯¥ê¥¢¤ò»î¤ß¤¿¤¬ÆÏ¤«¤º¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î£³ÅÀÌÜ¤Ï¡¢¥¤¥È¥¦¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç£±¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥¨¥À¤ËÅÏ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÇØÈÖ¹æ18¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡££²¡Ý£³¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£CBF¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤³¤¦¤È»î¤ß¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ï¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÇ®Îõ¤Ê±þ±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
