１日４分で美容ケア！ 美顔器「Exidéal libra」使用レポ
このたび、株式会社ハスラックが展開する美顔器ブランド「Exidéal（エクスイディアル）」シリーズからのニューアイテムとして、LED美顔器「Exidéal libra（エクスイディアル リブラ）」が発売に。
長年にわたるLED研究の技術を注ぎ込んだというこの美顔器。今回、特別にお借りすることができ、Entame Plex編集部のアラフィフ女性がおよそ１週間使ってみた感想をレポートします！
まずは、こちらの新アイテムの簡単な説明から。「Exidéal libra」は、特定の光（波長）を肌に照射することで、美容効果を促進してくれるというもの。その光は、もちろん紫外線を含まない安全な光のため、肌への負担が少なく、幅広い年齢層の方々が使用できる仕様となっています。
さらに、特筆すべき大きな特長といえば、顔・首・頭皮の３部位をケアできる１台３役の機能性を実現したこと。しかもハンズフリー＆視界を遮らない設計となっているので、日常生活の中で“ながら美容”ができるのも、忙しい人にとってはうれしいポイントです。
わたしが普段やっているスキンケアは、お風呂あがりに化粧水、乳液、美容液で保湿。メイクはあまり濃いタイプではなくナチュラルメイクなので、そのほかに週１回ぐらいのペースでパックをする程度です。ここ最近の肌の悩みを挙げるとすれば、加齢による肌のたるみ、若かった頃よりもハリや潤いにも衰えを感じてきたことや小じわが気になっていること（切実）。
そんな悩みを抱えている身とあって、「Exidéal libra」を実際に試せるということで期待に胸を膨らませていたわたし。「Exidéal libra」を初めて手にしたときに驚いたのは、とてもコンパクトなところです。ヘッドホンぐらいのサイズ感で持ち運ぶにも楽々そうとあって、例えば、旅先での就寝前に使うのもいいかも。
モードは３つから選択可能で、顔と首の部位でおすすめなのは、キメ・ハリモードと思春期肌モード。頭皮での使用時のおすすめは、頭皮ケアモードとなっています。
最初の使用は、年齢の出やすい首元から。装着して約４分照射するだけなので、読書やネットサーフィンなどを楽しみながらケアできて、実に快適でした。
およそ４分ながらじんわりと首元が温かくなり、LED照射時のライトが赤系・ピンク系っぽく切り替わる光もきれいで、ケア中のテンションもすごく上がりました↑
続いては、頭皮のケア。年齢的に白髪が気になってきていたので、頭皮ケアができるのはうれしい限りでした。耳上のあたりに機器を装着し、可動式のLEDバーを広げるだけと、こちらも超簡単。
ハンズフリー設計で両手は自由なので、ケアしながら家事もできて、何かと忙しい主婦にとっては本当にありがたかったです。
最後は、顔のケア。付属のゴーグルを機器に取り付けて、耳の前を挟むようにして顔に装着。こちらも可動式LEDバーを広げるだけです。エイジングケアに適したキメ・ハリモードで使ってみました。普段、寝転んでやっているストレッチをしながら約４分のケア。
約１週間の使用でしたが、首、顔、頭皮、どの部位のケアも、忙しい日常生活の中で“ながら美容”しやすく、ストレスなく続けられるのが、とても心地よかったです。忙しくてスキンケアに十分な時間を割けない……と悩んでいる人も、これなら手軽にケアを始めることができると思いますし、もちろん若い方、アラサー、アラフォーの方も世代を問わず、楽しみながらケアできると思いますよ！
気になる方は、ぜひチェックをしてみてはいかがでしょうか？
長年にわたるLED研究の技術を注ぎ込んだというこの美顔器。今回、特別にお借りすることができ、Entame Plex編集部のアラフィフ女性がおよそ１週間使ってみた感想をレポートします！
さらに、特筆すべき大きな特長といえば、顔・首・頭皮の３部位をケアできる１台３役の機能性を実現したこと。しかもハンズフリー＆視界を遮らない設計となっているので、日常生活の中で“ながら美容”ができるのも、忙しい人にとってはうれしいポイントです。
わたしが普段やっているスキンケアは、お風呂あがりに化粧水、乳液、美容液で保湿。メイクはあまり濃いタイプではなくナチュラルメイクなので、そのほかに週１回ぐらいのペースでパックをする程度です。ここ最近の肌の悩みを挙げるとすれば、加齢による肌のたるみ、若かった頃よりもハリや潤いにも衰えを感じてきたことや小じわが気になっていること（切実）。
そんな悩みを抱えている身とあって、「Exidéal libra」を実際に試せるということで期待に胸を膨らませていたわたし。「Exidéal libra」を初めて手にしたときに驚いたのは、とてもコンパクトなところです。ヘッドホンぐらいのサイズ感で持ち運ぶにも楽々そうとあって、例えば、旅先での就寝前に使うのもいいかも。
モードは３つから選択可能で、顔と首の部位でおすすめなのは、キメ・ハリモードと思春期肌モード。頭皮での使用時のおすすめは、頭皮ケアモードとなっています。
最初の使用は、年齢の出やすい首元から。装着して約４分照射するだけなので、読書やネットサーフィンなどを楽しみながらケアできて、実に快適でした。
およそ４分ながらじんわりと首元が温かくなり、LED照射時のライトが赤系・ピンク系っぽく切り替わる光もきれいで、ケア中のテンションもすごく上がりました↑
続いては、頭皮のケア。年齢的に白髪が気になってきていたので、頭皮ケアができるのはうれしい限りでした。耳上のあたりに機器を装着し、可動式のLEDバーを広げるだけと、こちらも超簡単。
ハンズフリー設計で両手は自由なので、ケアしながら家事もできて、何かと忙しい主婦にとっては本当にありがたかったです。
最後は、顔のケア。付属のゴーグルを機器に取り付けて、耳の前を挟むようにして顔に装着。こちらも可動式LEDバーを広げるだけです。エイジングケアに適したキメ・ハリモードで使ってみました。普段、寝転んでやっているストレッチをしながら約４分のケア。
約１週間の使用でしたが、首、顔、頭皮、どの部位のケアも、忙しい日常生活の中で“ながら美容”しやすく、ストレスなく続けられるのが、とても心地よかったです。忙しくてスキンケアに十分な時間を割けない……と悩んでいる人も、これなら手軽にケアを始めることができると思いますし、もちろん若い方、アラサー、アラフォーの方も世代を問わず、楽しみながらケアできると思いますよ！
気になる方は、ぜひチェックをしてみてはいかがでしょうか？