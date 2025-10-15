°äÂ²¡¢NHKÀïÁèÆÃÈÖ½ä¤êÍ×Ë¾½ñ¡¡BPO¤Ë¡¢ÁÊ¾Ù¸¡Æ¤¤â
¡¡NHK¤¬8·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Àï»þ²¼¤Î¡ÖÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ò½ä¤ê¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿½êÄ¹¤ÎÂ¹¤Ç¸µ³°¸ò´±¤ÎÈÓÂ¼Ë¤µ¤ó¤Ï14Æü¡¢ÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¡ÊBPO¡Ë¤Ë¿³µÄ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÆ±Æü¤Þ¤Ç¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢NHKÂ¦¤Ø¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÂ¼¤µ¤ó¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç³«¤¤¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¡ÖÎò»ËÅª»ö¼Â¤ÎÏÄ¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊNHK¤Ï¡Ë¼Õºá¤ÈÄûÀµ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÏNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡×¡£ÈÓÂ¼¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¤Ï¸¦µæ½êÆâ¤Ç¼«Í³¤ÊµÄÏÀ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÇÔËÌ¤Ë»ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤òÊ¤¤¹¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö½êÄ¹¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤òÉ½¼¨¡£¥É¥é¥Þ¤ËÂ³¤¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÈÓÂ¼¤µ¤ó¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¡¢ÁÄÉã¤Î¿ÍÊªÁü¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£