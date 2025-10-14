「可愛い、優しい」「気が利く漢ギマランイス」水を飲まないと！ブラジル主力の行動にファンほっこり。日本戦を前に笑顔が溢れる
10月14日に日本代表と国際親善試合を戦うブラジル代表が13日、会場となる東京スタジアムで前日会見を実施。選手を代表して主力のブルーノ・ギマランイスが登壇した。
ニューカッスルで活躍している27歳のMFは、同じくプレミアリーグ勢の三笘薫や鎌田大地について問われ、「非常にレベルの高い選手たちだと思う。南野（拓実）もリバプールにいたし、久保（建英）も知っている。レベルが高いチームだ」と森保ジャパンを称賛。また、「東京オリンピックで金メダルを獲得しているから、東京には良い思い出がある。ワールドカップに向けて最大限活躍したい」とも伝えた。
この会見は横に座る男性通訳との二人三脚で行なわれたなか、ほっこりする一幕があった。自身の長尺の発言内容を、通訳が時間をかけて日本語で伝えた後、ギマランイスは笑顔で水を飲むように勧めたのだ。通訳も満面の笑みを浮かべ、非常に和やかな雰囲気となった。
一部始終はブラジルメディア『TNT Sports BR』の公式Xで公開され、ちょっとした話題に。「可愛い、優しい」「気が利く漢ギマランイス」「好き」といった好意的なコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】笑顔×笑顔！ほっこりする一幕
ニューカッスルで活躍している27歳のMFは、同じくプレミアリーグ勢の三笘薫や鎌田大地について問われ、「非常にレベルの高い選手たちだと思う。南野（拓実）もリバプールにいたし、久保（建英）も知っている。レベルが高いチームだ」と森保ジャパンを称賛。また、「東京オリンピックで金メダルを獲得しているから、東京には良い思い出がある。ワールドカップに向けて最大限活躍したい」とも伝えた。
この会見は横に座る男性通訳との二人三脚で行なわれたなか、ほっこりする一幕があった。自身の長尺の発言内容を、通訳が時間をかけて日本語で伝えた後、ギマランイスは笑顔で水を飲むように勧めたのだ。通訳も満面の笑みを浮かべ、非常に和やかな雰囲気となった。
一部始終はブラジルメディア『TNT Sports BR』の公式Xで公開され、ちょっとした話題に。「可愛い、優しい」「気が利く漢ギマランイス」「好き」といった好意的なコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】笑顔×笑顔！ほっこりする一幕