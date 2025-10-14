この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【タブレットの頂点】アンドロイドタブレットの頂点モデル「Galaxy Tab S11 Ultra」をレビューします。極薄の14.6インチには圧倒されるしかありません

YouTubeチャンネルにて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が「【タブレットの頂点】アンドロイドタブレットの頂点モデル『Galaxy Tab S11 Ultra』をレビューします。極薄の14.6インチには圧倒されるしかありません」と題した動画を公開。ギャラクシーの最新ハイエンドタブレット「Galaxy Tab S11 Ultra」の実機を徹底レビューし、独自の視点で評価した。



動画冒頭「びっくり。超大画面で、超細額縁で、極薄です。これ、びっくりします。」と語る戸田氏が実際に手にとって感じた第一印象はその迫力のサイズ感と薄さ。14.6インチの大画面でベゼルはきわめて細く、厚さはなんと5.1ミリ。愛用のiPad Pro 13インチモデルとの比較では、「見た目の凄さは、Galaxy Tab S11 Ultraの方が大いに勝ってますよね」とベタ褒め。重量も約699グラムと、大画面タブレットとしては「持ちやすい」と評価した。



一方で、「ちょっと持ち歩くの怖いかな。もちろんケースとかに入れればいいんですけど」と、極薄ゆえの不安感や高級感ゆえの取り回しの難しさも正直に明かした。ディスプレイについては「超高解像度で非常にキレイ。黒が非常に締まっているし、細密でこんな細くなっているんですよね」と表現。反射防止コーティングも「上々」と評価しつつも、「このクラスだったらアンチグレアにしてほしかった」と最新トレンドとのズレも指摘している。



パフォーマンスについては、「まあまあ上々の性能」「iPadとかの性能に比べるとちょっと劣ります」と素直な感想を述べつつ、「約20万円からの価格になるのであれば、スナップドラゴンの最高性能なチップを積んで欲しかったなぁ」とハイエンド志向のユーザー視点で要望も口に。「個人的にはこの画面、薄さに価値があるとするならば、性能もハイエンドに振って長く使えるようにしてほしかった」とも語り、惜しいポイントも示された。



キーボード付きカバーやSペンについては「質感も良く、タイピングしやすい」と評価しつつも「タッチパッドがないのは残念。切実に付けてほしかった」と注文。Sペンの書き味やテキスト変換性能の高さには大満足を示した。さらに、AIの「いつでも使える翻訳機能」を絶賛し、「しかもこいつオフラインで機内モードにして使えますよ。素晴らしいですね、愛用しています」とその利便性を紹介した。



総合点としては「高得点68点つけます。ただ、やっぱり性能も頂点ですっていう方が個人的には買いやすいかなーっていう気がします」と戸田氏。価格とスペックのバランスやタッチパッドの有無といった惜しい点を指摘しつつも、「これだけでもね、とんでもないタブレット。スタバで使ってたらどうやれますね」と話し、ギャラクシーの最新モデルの魅力の高さを強調して動画を締めくくった。