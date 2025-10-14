Number_iの全国ツアー『Number_i LIVE TOUR 2025 No. II』がスタート。初日公演となった北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナで、平野紫耀が“銀髪”のニューヘアを披露し、大きな話題を集めている。

【画像＆動画】平野紫耀が“銀髪”に！Number_iライブオフショット／青髪＆赤髪の平野紫耀

■ツーブロックの“銀髪”を後ろに流した平野紫耀。微笑みながら両手でハート

Number_iの公式Xでは、ライブ後のオフショットが公開された。写真には、ステージを終えた3人のリラックスした笑顔が収められている。

黒のライブTシャツを着た神宮寺勇太は、腰に手を当てながら“シマエナガ”のぬいぐるみを掲げ、クールな表情。同じTシャツを着た岸優太は、くしゃっと笑いながらそのぬいぐるみを指さし、屈託のない笑顔で場を和ませている。

そして平野はニューヘアであるツーブロックの“銀髪”を後ろに流すようにセット。白のライブTシャツを着て両手でハートを作り、穏やかに微笑んだ。

平野といえば、9月に青髪へチェンジしたばかり。その前には黒髪から赤髪にしてファンを驚かせたこともあり、今回の銀髪には「最高」「大優勝」「何色でも似合っちゃうのがさすがすぎる」と、SNS上で絶賛の声が相次いでいる。

■おそろいスウェットで“ギャルみ”強めポーズ！平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太の仲良しショットも話題

さらに神宮寺は、自身のInstagramストーリーズでプライベート感あふれるオフショットを公開。3人は「Number_i」のロゴ入りセットアップパーカーを色違いで着用しており、神宮寺はブルー、岸はキャメル、平野はピンクのコーディネートを披露した。

ピースをしたり、背面を向いてロゴを見せるポーズをとる3人。神宮寺は投稿に「北海道ありがとう 楽しすぎた」「だいぶギャルやな」とコメントし、ファンからも「仲良しすぎて癒される」「おそろい尊い」「グッズ化してほしい」「3人ともビジュが強い」といった反響が寄せられている。