º£Æü¡Ê13Æü¡Ë¤â·§ËÜ¤Ï30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½ë¤µ¤¬ÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½ë¤µÂ³¤¤ÇÌîºÚ¤Ë°ÛÊÑ¡¡´ë¶ÈÅØÎÏ¤â¤¢¤ëÃæ¤ÇÁÀ¤¤ÌÜ¤ÎÌîºÚ¤Ï¡Ä
²Á³Ê¤¬¹â¤¤ÌîºÚ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¡¢µá¤á¤ä¤¹¤¤ÌîºÚ¤ä´ë¶ÈÅØÎÏ¤ÇÁÀ¤¤ÌÜ¤ÎÌîºÚ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À¸»º¤È¾®Çä¤ê¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤¬2¶Ì¤ÇÀÇ¹þ¤ß431±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹â¤á¤Î²Á³Ê¤Ë¡¢Å¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¦¡¦¡¦
¥í¥Ã¥ー¿åÁ°»ûÅ¹ ¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー Ãæ·§ÈôÂÀ¤µ¤ó¡Ö¹â²¹¤È±«ÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥È¥Þ¥È¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
ÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ150±ß¤«¤é200±ß¤Û¤É¹â¤¤ÀßÄê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Å¹¤òË¬¤ì¤¿Çã¤¤ÊªµÒ¤â¡¦¡¦¡¦
Çã¤¤ÊªµÒ¡Ö¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡¤À¤«¤é¥¥Î¥³¤È¤«¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÊÑÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¥â¥ä¥·¤È¤«¡×
Çã¤¤ÊªµÒ¡Ö²Á³Ê¤â¹â¤¤¤Î¤Ç²ÈÄíºÚ±à¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é
²¿¤È¤«¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢º£¤¬½Ü¤ÎÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤â¹â¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
À¸»º¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µ¼Ô¡Ö¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢36¡î¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¡Ö¥Ê¥¹¡×¤¬¼ý³Ï¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï½ë¤µ¤¬Â³¤¡¢¤¢¤ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JA·§ËÜ»Ô²Ø»ÒÉô²ñ ¾¾±Ê¿Æ²ñÄ¹¡Ö35¡î°Ê¾å¡¢40¡î¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ê¥¹¤â¤«¤Ê¤êÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¥Ä¥ä¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤³¤ì¤â½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¡¢¤³¤ì¤¬¥Ü¥±²Ì¡£¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ì¤¬¥Ö¥¯²Ì¡¢Ãæ¤¬¶õÆ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
É½ÌÌ¤Î¥Ä¥ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²Ì¼Â¤ÎÉ½ÌÌ¤¬ÉôÊ¬Åª¤ËËÄ¤ì¤¿¤ê¡£»Ô¾ì¤Ë½Ð²Ù¤Ç¤¤Ê¤¤µ¬³Ê³°¤Î¥Ê¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
JA·§ËÜ»Ô²Ø»ÒÉô²ñ ¾¾±Ê¿Æ²ñÄ¹¡Ö9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°ÊÁ°¤ÏÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¬³Ê³°¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ë¤µ¤¬ÉÊ¼ÁÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
½ë¤¤Ãæ¤Ç¤Îºî¶È¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÂÎÎÏ¤âÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
JA·§ËÜ»Ô²Ø»ÒÉô²ñ ¾¾±Ê¿Æ²ñÄ¹¡Ö°Û¾ï¡¢°Û¾ï¡£¤³¤Î½ë¤µ¤ÏËÜÅö¤Ë°Û¾ï¡£¤³¤ó¤Ê½ë¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¿åÊ¬¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µÙ·Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÂÎ¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¡×
¤½¤·¤Æ²Á³Ê¹âÆ¤ÎÍýÍ³¤Ï½ë¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î»ñºà¤äÇÀÌô¡¢ÈîÎÁ¤Ê¤É¡¢Êª²Á¹â¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤¿À¸»º¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JA·§ËÜ»Ô²Ø»ÒÉô²ñ ¾¾±Ê¿Æ²ñÄ¹¡ÖÀ¸»º¼Ô¤Ï¤¤Ä¤¤¾õÂÖ¡£°Â¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤ÌîºÚ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡Ä¡£ÌîºÚ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤´Íý²ò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
º£¡¢Çã¤¦¤Ê¤é¤³¤ÎÌîºÚ
µ¼Ô¡Ö¹â¤¤·¹¸þ¤ÎÃæ¡¢²¿¤È¤«°Â¤¯Çã¤¤¤¿¤¤¡Äº£¤Î»þµ¨¡¢Èæ³ÓÅª¡¢Çã¤¤µá¤á¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÇòºÚ¡¢4Ê¬¤Î1¥«¥Ã¥È¤ÇÀÇ¹þ¤ß172±ß¤Ç¤¹¡×
¥í¥Ã¥ー¿åÁ°»ûÅ¹ ¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー Ãæ·§ÈôÂÀ¤µ¤ó¡Öº£¤«¤Ê¤ê¿ôÎÌ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ÆÆþ²Ù¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ä¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤¢¤Þ¤êÍø±×¤¬½Ð¤Ê¤¤²Á³Ê¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀÇ¹þ¤ß215±ß¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢Íø±×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¦¡¦¡¦
¥í¥Ã¥ー¿åÁ°»ûÅ¹ ¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー Ãæ·§ÈôÂÀ¤µ¤ó¡ÖÉáÄÌ¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤é250±ß～299±ß¤°¤é¤¤¡×
ÌîºÚ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤ÎÃæ¡¢°Â¤¤¾¦ÉÊ¤â½àÈ÷¤·¡¢²Á³Ê¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¸ÜµÒËþÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯»þ´ü¡äJA´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ
¥È¥Þ¥È¢ªº£·î²¼½Ü¤´¤í
¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¢ªÍè·î¾å½Ü¤´¤í
¥³¥Þ¥Ä¥Ê¢ªÍè·î¾å½Ü¤´¤í
