「アジア４位転落の危機だ」０−５惨敗の韓国、亜トップ３から陥落の可能性に韓メディアは戦慄「最悪の場合、W杯のポット２さえ…」
韓国代表は10月10日、ソウルでブラジル代表と国際親善試合を戦い、０−５で惨敗を喫した。
この衝撃的な敗戦を受け、韓国国内ではアジア４位への転落を危惧する声が上がっている。
同国のメディア『スターニュース』は「韓国代表はアジア４位転落の危機に直面している。ワールドカップ・ポット２の座さえ危うい」と題した記事を掲載。次のように伝えている。
「韓国代表は、FIFAランキングでアジア４位に転落する危機に瀕している。これは、韓国がブラジルに敗れ、オーストラリアがカナダに勝利したことによる。韓国とオーストラリアに挟まれたエクアドルがFIFAランキングポイントを積み上げているため、ワールドカップのグループステージ組み合わせ抽選で使われるポット２の座さえ危うくなっている」
同メディアは、「９月のFIFAランキングでは、韓国とオーストラリアの差は9.7ポイントだった。しかし、その差はわずか1.5ポイントに縮まった」と指摘。こう説明している。
「韓国は14日、ソウルワールドカップ競技場でFIFAランキング37位のパラグアイと対戦する。一方、オーストラリアは翌15日、同16位のアメリカへ遠征する。韓国は下位チーム、オーストラリアは上位チームと対戦するため、韓国とオーストラリアが同じ結果、あるいは韓国がオーストラリアを下回った場合、韓国のFIFAランキングはアジア4位に転落する。３位を維持するには、韓国はパラグアイに勝利し、オーストラリアが引き分け以下になるか、パラグアイと引き分け、オーストラリアが敗れる必要がある」
さらに、「問題はアジアランキングだけではない」とし、こう続けた。
「23位の韓国と25位のオーストラリアに挟まれたエクアドルも、米国でのアウェー戦で引き分け、若干のポイントを積み上げた。韓国を僅差で追うエクアドルのFIFAランキングポイントは現在1,588.82で、その差はわずか0.93に縮まった。韓国、エクアドル、オーストラリアは、ワールドカップのグループステージ組み合わせ抽選に用いられるポット２を争っている。最悪の場合、韓国はパラグアイ戦に勝ってもオーストラリア、エクアドルの結果によってアジア４位の墜落はもちろん、ポット２に押し出される可能性もある」
韓国は、FIFAランキングアジア１位の日本と２−２で引き分けたパラグアイから勝利を奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
