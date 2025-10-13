まさに衝撃、前節10−０の有力国をルーマニアが“ラスト１プレー”で撃破。最大の驚きはモンテネグロに続きチェコも下したFIFAランク136位の躍進【W杯欧州予選】
北中米ワールドカップの欧州予選は、現地時間10月12日にグループC、G、H、Lの第８節・計８試合が開催された。
この日最大のサプライズを提供したのは、グループLのフェロー諸島。前節のモンテネグロ戦（４−０）に続き、今節はホームのチェコ戦を２−１とモノにし、勝点を12まで伸ばした（現在３位）。残り１試合で首位のクロアチア（勝点16）には届かないが、２位のチェコに勝点１差と、ここまでのFIFAランク136位の躍進は十分に評価できる。
また、グループHでルーマニアが前節サンマリノを10−０と粉砕した有力国オーストリアを破ったのも驚きだった。０−０で迎えた後半のアディショナルタイム（90＋５）、ギータのヘッドで決勝弾。文字通り“ラスト１プレー”で白星を掴んだのだから、まさに衝撃だ。
グループCでは、今節ともに勝利した首位デンマークと２位スコットランドが２位以内を確定。今後の結果に関わらず、ギリシャとベラルーシは３位以下に。11月18日のスコットランド対デンマーク戦が注目カードになるはずだ。
グループGでは、首位のオランダがフィンランドを４−０、２位のポーランドがリトアニアを２−０で下して波乱なし。次節、11月14日の首位攻防戦がビッグマッチ（ポーランドがホーム）となる。
この日の結果とグループC、G、H、Lの順位表、次節の対戦カードは以下のとおりだ。
【グループC】
１位 デンマーク 勝点10／３勝１分０敗／12得点・１失点
２位 スコットランド 勝点10／３勝１分０敗／７得点・２失点
３位 ギリシャ 勝点３／１勝０分３敗／７得点・10失点
４位 ベラルーシ 勝点０／０勝０分４敗／２得点・15失点
10月９日（左がホームチーム、以下同）
ベラルーシ ０−６ デンマーク
スコットランド ３−１ ギリシャ
10月12日
スコットランド ２−１ ベラルーシ
デンマーク ３−１ ギリシャ
11月15日
ギリシャ − スコットランド
デンマーク − ベラルーシ
【グループG】
１位 オランダ 勝点16／５勝１分０敗／22得点・３失点
２位 ポーランド 勝点13／４勝１分１敗／10得点・４失点
３位 フィンランド 勝点10／３勝１分３敗／８得点・13失点
４位 リトアニア 勝点３／０勝３分４敗／６得点・11失点
５位 マルタ 勝点２／０勝２分４敗／１得点・16失点
10月９日
フィンランド ２−１ リトアニア
マルタ ０−４ オランダ
10月12日
リトアニア ０−２ ポーランド
オランダ ４−０ フィンランド
11月14日
フィンランド − マルタ
ポーランド − オランダ
【グループH】
１位 オーストリア 勝点15／５勝０分１敗／19得点・３失点
２位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝点13／４勝１分１敗／13得点・５失点
３位 ルーマニア 勝点10／３勝１分２敗／11得点・６失点
４位 キプロス 勝点８／２勝２分３敗／11得点・９失点
５位 サンマリノ 勝点０／０勝０分７敗／１得点・32失点
10月９日
オーストリア 10−０ サンマリノ
キプロス ２−２ ボスニア・ヘルツェゴビナ
10月12日
サンマリノ ０−４ キプロス
ルーマニア １−０ オーストリア
11月15日
キプロス − オーストリア
ボスニア・ヘルツェゴビナ − ルーマニア
【グループL】
１位 クロアチア 勝点16／５勝１分０敗／20得点・１失点
２位 チェコ 勝点13／４勝１分２敗／12得点・８失点
３位 フェロー諸島 勝点12／４勝０分３敗／10得点・６失点
４位 モンテネグロ 勝点６／２勝０分４敗／４得点・13失点
５位 ジブラルタル 勝点０／０勝０分６敗／２得点・20失点
10月９日
チェコ ０−０ クロアチア
フェロー諸島 ４−０ モンテネグロ
10月12日
フェロー諸島 ２−１ チェコ
クロアチア ３−０ ジブラルタル
11月14日
ジブラルタル − モンテネグロ
クロアチア − フェロー諸島
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
