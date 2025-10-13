オーストリアを下したルーマニア。(C)Getty Images

写真拡大

　北中米ワールドカップの欧州予選は、現地時間10月12日にグループC、G、H、Lの第８節・計８試合が開催された。

　この日最大のサプライズを提供したのは、グループLのフェロー諸島。前節のモンテネグロ戦（４−０）に続き、今節はホームのチェコ戦を２−１とモノにし、勝点を12まで伸ばした（現在３位）。残り１試合で首位のクロアチア（勝点16）には届かないが、２位のチェコに勝点１差と、ここまでのFIFAランク136位の躍進は十分に評価できる。

　また、グループHでルーマニアが前節サンマリノを10−０と粉砕した有力国オーストリアを破ったのも驚きだった。０−０で迎えた後半のアディショナルタイム（90＋５）、ギータのヘッドで決勝弾。文字通り“ラスト１プレー”で白星を掴んだのだから、まさに衝撃だ。

　グループCでは、今節ともに勝利した首位デンマークと２位スコットランドが２位以内を確定。今後の結果に関わらず、ギリシャとベラルーシは３位以下に。11月18日のスコットランド対デンマーク戦が注目カードになるはずだ。

　グループGでは、首位のオランダがフィンランドを４−０、２位のポーランドがリトアニアを２−０で下して波乱なし。次節、11月14日の首位攻防戦がビッグマッチ（ポーランドがホーム）となる。

　この日の結果とグループC、G、H、Lの順位表、次節の対戦カードは以下のとおりだ。
 
【グループC】
１位　デンマーク　　　勝点10／３勝１分０敗／12得点・１失点
２位　スコットランド　勝点10／３勝１分０敗／７得点・２失点
３位　ギリシャ　　　　勝点３／１勝０分３敗／７得点・10失点
４位　ベラルーシ　　　勝点０／０勝０分４敗／２得点・15失点

10月９日（左がホームチーム、以下同）
ベラルーシ　０−６　デンマーク
スコットランド　３−１　ギリシャ
10月12日
スコットランド　２−１　ベラルーシ
デンマーク　３−１　ギリシャ
11月15日
ギリシャ　−　スコットランド
デンマーク　−　ベラルーシ

【グループG】
１位　オランダ　　　　勝点16／５勝１分０敗／22得点・３失点
２位　ポーランド　　　勝点13／４勝１分１敗／10得点・４失点
３位　フィンランド　　勝点10／３勝１分３敗／８得点・13失点
４位　リトアニア　　　勝点３／０勝３分４敗／６得点・11失点
５位　マルタ　　　　　勝点２／０勝２分４敗／１得点・16失点

10月９日
フィンランド　２−１　リトアニア
マルタ　０−４　オランダ
10月12日
リトアニア　０−２　ポーランド
オランダ　４−０　フィンランド
11月14日
フィンランド　−　マルタ
ポーランド　−　オランダ

【グループH】
１位　オーストリア　　　　　　　勝点15／５勝０分１敗／19得点・３失点
２位　ボスニア・ヘルツェゴビナ　勝点13／４勝１分１敗／13得点・５失点
３位　ルーマニア　　　　　　　　勝点10／３勝１分２敗／11得点・６失点
４位　キプロス　　　　　　　　　勝点８／２勝２分３敗／11得点・９失点
５位　サンマリノ　　　　　　　　勝点０／０勝０分７敗／１得点・32失点

10月９日
オーストリア　10−０　サンマリノ
キプロス　２−２　ボスニア・ヘルツェゴビナ
10月12日
サンマリノ　０−４　キプロス
ルーマニア　１−０　オーストリア
11月15日
キプロス　−　オーストリア
ボスニア・ヘルツェゴビナ　−　ルーマニア

【グループL】
１位　クロアチア　　勝点16／５勝１分０敗／20得点・１失点
２位　チェコ　　　　勝点13／４勝１分２敗／12得点・８失点
３位　フェロー諸島　勝点12／４勝０分３敗／10得点・６失点
４位　モンテネグロ　勝点６／２勝０分４敗／４得点・13失点
５位　ジブラルタル　勝点０／０勝０分６敗／２得点・20失点

10月９日
チェコ　０−０　クロアチア
フェロー諸島　４−０　モンテネグロ
10月12日
フェロー諸島　２−１　チェコ
クロアチア　３−０　ジブラルタル
 11月14日
ジブラルタル　−　モンテネグロ
クロアチア　−　フェロー諸島

【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。

構成●サッカーダイジェストWEB編集部
　
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！アルゼンチンが首位陥落、11年ぶりにトップに返り咲いたのは？