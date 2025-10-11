奈良戦で２得点のウタカ。（C）SOCCER DIGEST

　栃木シティは10月11日、J３第31節で奈良クラブとホームで対戦。３−０で快勝した。

　39分に森俊貴の得点で先制。56分に追加点を挙げたピーター・ウタカは、73分にダメ押しのゴールを決める。

　１試合で２得点のウタカ。特筆すべきは、超絶技巧による２つ目のゴールだ。

　ボックス内で森からのパスを受ける。寄せてきた相手の股の間にヒールでボールを流す。入れ替わってそのまま右足でゴール左に流し込んだ。
 
　Jリーグの公式Xが得点シーンをアップロード。「キレッキレやん！」「ウタちゃん41歳てほんまなん」「41歳とは思えないしなやかさなんだが...？」「本当に41歳、、、？ バケモンだわ」「本当に凄いわ（笑）」「衰えないテクニック」「やばすぎるー！」など称賛の声があがっている。

　不惑を過ぎても健在。栃木Cは４連勝を飾り、暫定首位に立った。

