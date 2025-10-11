「本当に41歳？」栃木Cウタカの「やばすぎる」超絶技巧弾にファン喝采「キレッキレやん！」チームは４連勝で暫定首位
栃木シティは10月11日、J３第31節で奈良クラブとホームで対戦。３−０で快勝した。
39分に森俊貴の得点で先制。56分に追加点を挙げたピーター・ウタカは、73分にダメ押しのゴールを決める。
１試合で２得点のウタカ。特筆すべきは、超絶技巧による２つ目のゴールだ。
ボックス内で森からのパスを受ける。寄せてきた相手の股の間にヒールでボールを流す。入れ替わってそのまま右足でゴール左に流し込んだ。
Jリーグの公式Xが得点シーンをアップロード。「キレッキレやん！」「ウタちゃん41歳てほんまなん」「41歳とは思えないしなやかさなんだが...？」「本当に41歳、、、？ バケモンだわ」「本当に凄いわ（笑）」「衰えないテクニック」「やばすぎるー！」など称賛の声があがっている。
不惑を過ぎても健在。栃木Cは４連勝を飾り、暫定首位に立った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ヒールで股抜きって！ 41歳ウタカの美技弾
