小林薫、間違って買った馬券で大逆転「3000円のところを3万で買ったのが…」
俳優の小林薫が11日、都内で行われたオリジナルアニメ映画『ホウセンカ』公開記念舞台あいさつに登場し、小林がプライベートで起こしたという大逆転を告白した。
【全身ショット】可憐な花柄ドレスで登場した満島ひかり
死にかけのヤクザが起こす大逆転を描く本作にちなみ、実際に大逆転した経験についてトーク。小林は「昔、渋谷場外で馬券を買っていたんですけど、当たらなくて。腰を上げたくなくなって、知り合いにお金を渡して馬券を買ってもらったんですよ。そしたら3000円のところが3万円で買っていたんです。それでお金がなくなっちゃって…」と苦笑い。
自身は外れると思っていたそうだが「それがね…来ちゃったんですよ（笑）。三十何倍で108万円とかになって（笑）。大逆転って言えるかな…そんなもんですね。間違って買ってますから（笑）」とエピソードを披露すると、会場から思わず拍手が上がっていた。
本作は、予測不能なストーリーで話題をよんだオリジナルTVアニメ『オッドタクシー』を手掛けたクリエイタータッグ・木下麦氏（監督・キャラクターデザイン）×此元和津也氏（原作・脚本）と、国内外の映画祭で注目を集めた『映画大好きポンポさん』『夏へのトンネル、さよならの出口』を手掛けた制作スタジオ・CLAPによる、オリジナルアニメ映画。
独房で孤独な死を迎えようとしていた無期懲役囚の老人。「ろくでもない一生だったな」と声を掛けたのは、人の言葉を操るホウセンカだった。“会話”の中で、老人は自身の過去を振り返り始める。死にかけのヤクザが起こす大逆転を描く。
舞台あいさつには戸塚純貴、満島ひかり、宮崎美子、ピエール瀧、木下麦監督も登場した。
【全身ショット】可憐な花柄ドレスで登場した満島ひかり
死にかけのヤクザが起こす大逆転を描く本作にちなみ、実際に大逆転した経験についてトーク。小林は「昔、渋谷場外で馬券を買っていたんですけど、当たらなくて。腰を上げたくなくなって、知り合いにお金を渡して馬券を買ってもらったんですよ。そしたら3000円のところが3万円で買っていたんです。それでお金がなくなっちゃって…」と苦笑い。
本作は、予測不能なストーリーで話題をよんだオリジナルTVアニメ『オッドタクシー』を手掛けたクリエイタータッグ・木下麦氏（監督・キャラクターデザイン）×此元和津也氏（原作・脚本）と、国内外の映画祭で注目を集めた『映画大好きポンポさん』『夏へのトンネル、さよならの出口』を手掛けた制作スタジオ・CLAPによる、オリジナルアニメ映画。
独房で孤独な死を迎えようとしていた無期懲役囚の老人。「ろくでもない一生だったな」と声を掛けたのは、人の言葉を操るホウセンカだった。“会話”の中で、老人は自身の過去を振り返り始める。死にかけのヤクザが起こす大逆転を描く。
舞台あいさつには戸塚純貴、満島ひかり、宮崎美子、ピエール瀧、木下麦監督も登場した。