三浦半島城ヶ島まで往復351kmを一充電で快走執筆/撮影：Kaoru Kobayashi（小林薫）愛車が日産リーフからフィアット600eに変わって約半年が経ち、EVにとって好条件の春を迎えました。コンパクトEVである600eの魅力は、何と言ってもバッテリー容量54kWhで航続距離493kmという長さ。そこで、実用的な航続距離を試すために、甲府から神奈川県三浦半島の城ヶ島へ行ってみることにしました。【画像】春のドライブ、往復351kmを一充電で