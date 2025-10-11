この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeクリエイター・真釣ちゃんねるが「片目が見えないライギョはコイ10匹と一晩過ごして何匹食べれる？【やせすぎ雷魚18日目】」というタイトルで最新動画を公開した。動画内で真釣は、左目がほぼ見えていないとみられる痩せすぎた雷魚を観察しながら、10匹のコイを生き餌として水槽に投入。その一晩の様子に密着した。



冒頭から「寝起きです、まだ」とリラックスした空気で語り始めた真釣さんだったが、水槽を観察して驚きの結果を報告。「生き餌10匹の鯉をね、この中に投入したまんま、一晩過ぎたんだけど、そしたら、もう、いなくなってる、全部」と全てのコイが姿を消したことに動揺した様子を見せつつ、「すごいじゃん、あんなに空振り連発だったのに」と雷魚の目覚ましい食欲に舌を巻いた。



さらに観察を進める中で真釣は、雷魚の視力にはかなり問題があることに言及。「目が真っ白になってて...おそらく、左目は見えてないんじゃないかな」と語る一方、「もしかしたら、右目の方も、相当、視力が落ちてるんじゃないかな」と推測した。それでも夜の間に10匹全てを食べ尽くしたという事実について、「やっぱ、鯉が寝てる時に食べた可能性はありますね」と冷静に分析を加えた。



動画後半ではボリューム満点の極太ミミズを「軽めの餌」として投入。「ミミズは飲み物だからね」と独特の表現で解説し、実際に雷魚が2匹の巨大ミミズをあっという間にたいらげる様子をGoPro映像で紹介した。加えて乾燥エサのカーニバル、クリルにもトライし、「カーニバルは単品じゃなかなか食べなかったんだけど、今日は結構食べてくれます」と餌への順応についても前向きな変化を伝えた。



真釣は「かなり進歩がありました。今日もよかったよかった」と、雷魚の回復ぶりに手応えを感じつつ、動画を締めくくった。