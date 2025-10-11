「決めてくれて嬉しい」フランス指揮官もご満悦。６年ぶり代表復帰のトバンがさっそくゴラッソ「久しぶりに名前聞いた」「復活嬉しい」の声
DAZNの公式Xが「６年ぶりの代表戦でゴラッソ」と綴り、得点シーンを公開。この投稿には「めっちゃ懐かしい」「久しぶりに名前聞いた」「復活嬉しい」「マルセイユ時代好きだった」といった声があがった。
スコアラーはフロリアン・トバン。北中米ワールドカップのヨーロッパ予選を戦うフランス代表に、32歳のFWが６年ぶりに招集された。10月10日に行なわれたアゼルバイジャン戦で、レ・ブルーは３−０で快勝。ベンチスタートだったトバンは、２−０で迎えた83分に途中出場。その１分後だ。
テオ・エルナンデスのクロスをトラップした自慢の左足で、そのままボレーシュート。技巧的なフィニッシュでダメ押しの３点目を奪ってみせた。
UEFA（欧州サッカー連盟）の公式サイトによれば、ディディエ・デシャン監督は「ゴールを決めてくれて嬉しいよ」と、トバンの活躍を喜んだ。
「彼にとっても、我々にとっても良い結果だ。彼はテクニックがあり、ゴール前では決定力を発揮する。努力を惜しまないし、情熱を持ってピッチに立った」
かつてマルセイユで酒井宏樹とチームメイトだった男は、2018年のロシアW杯で優勝メンバーに名を連ねた。翌年以降は代表から遠ざかっていたが、待望のカムバックを果たし、さっそく目に見える結果を残した。
今季は４シーズンぶりに母国リーグに戻り、RCランスの中心選手として活躍中。実績十分のアタッカ―が再び、充実の時を迎えようとしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の寸評・採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ
スコアラーはフロリアン・トバン。北中米ワールドカップのヨーロッパ予選を戦うフランス代表に、32歳のFWが６年ぶりに招集された。10月10日に行なわれたアゼルバイジャン戦で、レ・ブルーは３−０で快勝。ベンチスタートだったトバンは、２−０で迎えた83分に途中出場。その１分後だ。
UEFA（欧州サッカー連盟）の公式サイトによれば、ディディエ・デシャン監督は「ゴールを決めてくれて嬉しいよ」と、トバンの活躍を喜んだ。
「彼にとっても、我々にとっても良い結果だ。彼はテクニックがあり、ゴール前では決定力を発揮する。努力を惜しまないし、情熱を持ってピッチに立った」
かつてマルセイユで酒井宏樹とチームメイトだった男は、2018年のロシアW杯で優勝メンバーに名を連ねた。翌年以降は代表から遠ざかっていたが、待望のカムバックを果たし、さっそく目に見える結果を残した。
今季は４シーズンぶりに母国リーグに戻り、RCランスの中心選手として活躍中。実績十分のアタッカ―が再び、充実の時を迎えようとしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の寸評・採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ