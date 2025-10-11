キャラクターグッズなどを手がけるベネリック（東京都千代田区）は、特撮ドラマ「ウルトラマン」60周年を記念した「ウルトラピンズワールド ウルトラマンエピソードver.額装セット」の予約受付を、2025年10月3日から通販サイト「ウルトラマンワールドM78 オンライン」で行っている。発送は26年1月の予定。

特別デザイン「ウルトラマン誕生」は額装セット限定

「ウルトラマン」シリーズのヒーローや怪獣などを表現したピンズシリーズ「ウルトラピンズワールド」から、同作60周年を記念した新デザイン39種に特別デザイン1種を追加し、そのまま飾れる額縁に仕立てた額装セットが登場。

星になった「ガヴァドン」へ子どもたちが思いを馳せる第15話「恐怖の宇宙線」のシーンや、「ザラブ星人」ふんする「にせウルトラマン」とウルトラマンが戦う第18話「遊星から来た兄弟」のシーンなど、各話の印象的な場面を描き起こしたデザイン。

また、額装セット限定で付属する特別デザイン「ウルトラマン誕生」のピンズは、満員の公会堂が沸き立った登場シーンをデザインしている。

価格は3万4100円（税込）。

なお、ブラインドパッケージの単品商品「ウルトラピンズワールド ウルトラマンエピソードver.」を、1月15日から価格770円（同）で順次発売するとのことだ。