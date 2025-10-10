¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¶¯¹ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È£²¡Ý£²ÄË¤ßÊ¬¤±¡£¾®Àî¤Î¹ë²÷¥ß¥É¥ë¡õ¾åÅÄ¤ÎÅÚÃÅ¾ìÃÆ¤Ç¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤à
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£²¤Ç¥É¥í¡¼·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó£¸¤«·î¸å¤ËÇ÷¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë10·î¥·¥ê¡¼¥º£²»î¹ç¤Î½éÀï¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°37°Ì¡ÊÆüËÜ¤ÏÆ±19°Ì¡Ë¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤ÇGK¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¡¢£³CB¤Ï±¦¤«¤éÀ¥¸ÅÊâÌ´¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬ÅÄÃæÊË¤Èº´Ìî³¤½®¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ï°ËÅì½ãÌé¡¢º¸¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤ÏÆîÌîÂó¼Â¤ÈÆ²°ÂÎ§¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ï¾®Àî¹Ò´ð¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï½øÈ×¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òµ¯ÅÀ¤ËÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£³«»Ï£µÊ¬¡¢°ËÅì¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾®Àî¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¡¡13Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀºÅÙ¤ò·ç¤¤¤Æ»ö¤Ê¤¤ò¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¡£CB¤â±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î£³¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢21Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤ÎÉâ¤µå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â¡£26Ê¬¡¢Áê¼ê¿ØÆâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢¾®Àî¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°Ãæ±û¤Ç±¦Â¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯¿¶¤êÈ´¤¯¡£GK¤¬ÃÆ¤¤¤ÆÆ¬¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î£´Ê¬¸å¤Ë¤â·èÄêµ¡¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Î®¤ì¡¢¤³¤ì¤òÃæÂ¼¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£È¿±þ¤·¤¿ÆîÌî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡40Ê¬¤Î¾®Àî¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡¢45¡Ü£²Ê¬¤ÎÆ²°Â¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤¤¡¢£±¡Ý£±¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î49Ê¬¡¢±¦CK¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÆ²°Â¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¡£¤³¤ì¤òÆîÌî¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤à¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é°ËÅì¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÍÇË¤ò¸«¤»¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î·ø¼é¤ò¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È64Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤ËÆ¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¡¢¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Æ¤â¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êDF¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90¡Ü£´Ê¬¡¢°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢ÄË¤ßÊ¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª£¶¿Í¤¬£µÅÀÂæ¤Î¸·¤·¤¤É¾²Á¡£ºÇ¹âÅÀ¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á
