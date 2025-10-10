NHK朝の連続テレビ小説「あんぱん」が大団円を迎えてから１週間。ヒロイン・朝田のぶを演じた今田美桜（28）は、その屈託のない笑顔と確かな演技力で「国民的女優」の称号を不動のものにしたと言ってもいいだろう。放送終了にあたり、SNSでは「#あんぱんロス」が飛び交ったが、今田を巡っては、今まさに争奪戦が展開されているという。芸能プロ関係者はこう話す。

「年内は韓国を舞台にした大型配信ドラマでの主演が控え、共演には韓国トップ俳優の名前が挙がっています。来年はTBSの看板枠である日曜劇場のヒロインに抜擢が内定、そして再来年にはNHK大河ドラマの主演オファーが舞い込んでいるようです」

同時に広告業界の評価も爆上がりだ。

「これまで１本2000万〜3500万円といわれたCM契約料は、現在では最低3000万円から。クライアント同士の争奪戦も過熱し、平均は5000万〜1億円オーバーとも言われています。今年度中に『CM女王』の座に就くのはほぼ既定路線と見られています。ライバルの永野芽郁がスキャンダルでCMを一気に失った反動もあり、ノースキャンダルかつ清純派女優のイメージを背負う今田に各社が殺到しているんです」（広告代理店関係者）

まさに順風満帆に見える今田だが、その超多忙な生活の中、唯一の息抜きがアルコールだという。

「プライベートで彼氏もつくらず、ひたすら仕事に邁進する生活を送っている今田の唯一のストレス解消法がお酒と言われています。本人も『ビールから始まって、最後はハイボールで締めるのが至福の時間』とバラエティー番組で話していますが、柿ピーやポテトチップスをつまみに飲むのが大好きなようです」（スポーツ芸能担当記者）

関係者が懸念する彼女の“唯一のアキレス腱”はまさにここにあるようだ。

「実は彼女、太りやすい体質なんですよ。気を抜くとあっという間に数キロは太ってしまうようです。そのことは本人も自覚して、気を付けているようですが。これだけ売れっ子になるとストレスもかなりのものです。スレンダーなスタイルは女優としての大きな武器なんですが…」（前同）

スキャンダルゼロの清純派で、クリーンな印象そのものの今田だが、くれぐれも飲みすぎには注意してもらいたいものだ。

