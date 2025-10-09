10月8日、『水曜日のダウンタウン』（TBS）の名物企画「四世代リレー」にビッグダディの元妻でタレントの美奈子が家族を引きつれて“美奈子家”として出演した。

今回で4回目のこの企画、子、母、祖母、曽祖母の4世代が75mずつ、計300mをリレーするのだが、そのほとんどが離婚経験者。《元夫が気を引くためにカーテンに火をつけた》などといった離婚理由を笑い飛ばす出演者の明るさも番組名物だ。

「美奈子さん自身もバツ4だと話していました。最初の夫とは2度結婚し1男4女を出産するも《私の友達と浮気して、問い詰めたら『みんなで暮らそう』と言い出したので別れました》と告白。3度目の結婚がビッグダディこと林下清志さんで、1女を出産するも離婚。4度目の結婚相手は元プロレスラーの男性で、2女を出産。バスの運転士に転職した夫とともに暮らす姿を『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ）で公開していましたが、2024年に離婚。理由は《今、絶賛裁判中で言えないんですよ》と言いつつ語っていましたが、ピー音で消されていました」（芸能記者）

この4度目の離婚について、本誌は2023年7月10日に報道している。当時、取材を受けた美奈子は《夫は潔癖症なところがあり、少しでも部屋が乱れていると、怒鳴るようになったんです。だから、夫が帰宅する前に家のものをすべて、子どもとチェックします。機嫌が悪いと、子どもにも怒声をあげるようになりました》と明かし、ときには暴力を振るわれることもあったと話した。

「《さっさと死ね》《早く死ね》とLINE上で暴言が送られ、最終的に《血のつながっていない子どもは嫌いだ》と言い捨てられたといいます。元夫側は否定しており、その結果、現在まで裁判が続いているのでしょう」（前出・記者）

当時本誌は、私服警官2名と制服を着た警官2名に警護された美奈子が命がけで夫から逃げる現場を目撃している。取材に対し時折涙を見せることもあった美奈子だが、今回は満面の笑みでの出演だった。

「今回、久々の地上波出演となり、“初出し”という美奈子さんの実母も出演していました。こちらは熟年離婚経験者で、現在は独身生活を満喫中。《もうね、満面の笑みになっちゃうぐらい。やったこと否定されないし最高って思っちゃう》と笑顔で語っていましたね」（同前）

美奈子の長女もリレーに出演。こちらは2人目出産時に切迫早産で入院していたら、《その間に不倫されてました》とのことで離婚したという。Xでは久々の美奈子登場に驚きの声が寄せられている。

《美奈子久しぶりにみたな》

《美奈子、あんだけノンフィクションとか晒してたのに離婚裁判中なんかい》

《れんとちゃん（ビッグダディとの間の5女）でっかくなったな あと地味にみんな顔出しオッケーなのすごい笑》

リレーの結果は最下位に終わったが、最後は家族揃ってゴール。謎の感動を巻き起こした。

「現在は“美奈子ファミリーTV”名義でYouTuberとしても活動しています。親子3代連続離婚した結果、大家族となっており、現在は8人の子どもと孫2人が登場しています。熱狂的なファンも多いようですね」（前出・記者）

家族みんなで力を合わせ、笑顔で暮らしてほしいものだ。