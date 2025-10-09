この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「11万円貰えるwww またきたぞ! 三菱UFJ銀行キャンペーン」と題した動画で、ポイ活系YouTuberのネコ山氏が三菱UFJ銀行および関連サービスの大規模キャンペーンについて徹底解説した。ネコ山氏は動画の冒頭、「10万おいきたーと思ったんすけど、さっき他の方の動画とかチェックしたんすよ。あれ、そこまで注目されてないんすよね」と、労力をかけて資料を作成したものの世間の盛り上がりには疑問を呈した。



今回の目玉となるのは、三菱UFJ銀行や関連カード、新規証券口座開設などを組み合わせることで最大11万2500円もの還元が得られるという“ポイ活キャンペーン”だ。とはいえその条件は複雑を極め、「ガチ勢でもね、ヒヒヒ言ってるんすよ」「ポイカツミン余計なのか、ポイカツミン長さのキャンペーンっす」と率直な印象を語った。



複数の銀行・証券・クレカを横断したエントリーや条件クリアを求められるなか、ネコ山氏は「得点がポイントでもらえるやつ。名産屋なんすよ。月のガスタンで来るんすよ。えっとね、こんな感じなんすよ。もうこれ以上ね、細かいのが出てこないんすよ」と、その煩雑さを包み隠さず明かした。「よくわかんないとこね、飛ばしても大丈夫っす。もう、もらえる分だけもらったらどうっすか」と“無理せず自分にあった攻略を”と、視聴者にも無駄な負担をかけないようアドバイスした点も印象的だ。



また、話題はポイ活による株式・ビットコイン投資にもおよび、「ポンタポイントのビットコイン投資、ビットコイン牧場いけますよ。僕これからこっちに入れます」と自身の戦略を明かす場面も。そのほか積み立て投資の売却タイミングについて「納得したポイカツだけやればいいですよ」と“主義を押し付けないスタンス”も貫いた。



動画の締めでは、「今日は三菱UFJのキャンペーンまとめでした。嬉しいっすけどね、多すぎるっすよね。でもお得であることは間違いないっす。銀行は既存にも定期的にキャンペーン来ますからね。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と呼びかけ、最後まで“リアルな等身大攻略法”を届けていた。