PK３本＆レッドの荒れ試合…サウジアラビアがインドネシアとの激闘に３−２逆転勝利！W杯出場に王手【アジア予選PO】
現地時間10月８日にサウジアラビアのジッダで開催された北中米ワールドカップのアジア予選プレーオフ第１戦（B組）で、アジアの強豪サウジアラビアがインドネシアと対戦した。
地元開催で圧倒的に有利かと思われたサウジは、しかし序盤に相手のセットプレーから、ハンドでPKを献上。これをディクスに決められて11分に先制点を許す。
しかし17分、アブ・アル・シャマトが左足のミドルシュートを突き刺し、すぐに追いつく。
さらに34分、アル・ブライカンへのファウルで獲得したPKをアル・ブライカンが自ら決めて勝ち越しに成功する。
後半に入って62分には、アル・ジュワイルのシュートをGKがセーブしたところを詰めたアル・ブライカンが再びネットを揺らし、３点目を挙げる。
しかし、終盤に再びハンドでPKを献上。88分に１点差に詰め寄られる。さらに、後半アディショナルタイム４分には、遅延行為で警告を受けたカノが、抗議で２枚目のイエローカードを出され、レッドカードで数的不利となる。
それでも、何とかこのまま逃げ切ったサウジアラビアが３−２で勝利。W杯出場へ王手をかけた。
11日の第２戦ではインドネシアとイラク、14日の第３戦ではサウジアラビアとイラクが相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
