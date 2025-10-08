自民党の高市早苗総裁が党役員人事で、総裁選で支持を受けたとされる麻生太郎氏を副総裁、麻生氏の義弟鈴木俊一氏を幹事長、麻生派の有村治子氏を総務会長に起用した。麻生派優遇が指摘される起用で、党人事では「負け組」となった小泉進次郎氏や林芳正氏の陣営からの要職起用はなかった。

今後、高市氏が首相指名された場合の閣僚人事に注目が集まる中、ネットでは小泉氏を支持していた麻生派の河野太郎氏の処遇も話題となっている。

昨年総裁選に出馬した河野氏は、今回は小泉氏支持を公表し、９月２２日の出陣の際は、小泉氏の右横に立ち、菅義偉元首相、加藤勝信氏らと拳を突き上げていた。ＳＮＳには小泉氏のツーショット写真も投稿していた。

総裁選当日、麻生派には最終的に高市氏支持の意向が伝わったとされるが、個々詳細の動きは明らかになっていない。

総裁選後に河野氏はＳＮＳに「本日行われた自民党総裁選挙の結果、新総裁に高市早苗候補が選ばれました。新総裁の下、一致結束して、毎日の暮らしに希望と安心をお届けできるようにがんばります」と記している。

「河野さんのデジタル大臣就任」「結局どちらに入れたんですか？」「高市総裁の下、河野さんが大臣職に就いて下さる事を願っています」「河野さんの入閣を期待しています！」「大臣職、就けるか！？」とのコメントが集まっている。

「麻生派の河野太郎は何かの要職（大臣とか）に就けるのかしら？」「麻生派だよね」「河野太郎ってちゃっかり麻生派として処遇されてそう」「麻生派だけど、２回目は小泉さんに入れたの？」と注目されている。

小泉氏が総裁選直後にＳＮＳ投稿した陣営の最後の集合写真は大人数が重なって写っているため詳細不明だが、一見、河野氏の姿が見当たらないとの指摘も投稿されている。