10月スタート『仮面の忍者 赤影』、伝説の特撮ドラマのポスタービジュアル公開！

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

その原作を実写化した伝説の特撮時代劇『仮面の忍者 赤影』（1967年）が再び実写ドラマ化。監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たな“ヒーロー時代劇”として生まれ変わる＜10月26日（日）スタート＞。

【映像】特報『仮面の忍者 赤影』

そんな『仮面の忍者 赤影』のポスタービジュアルが解禁された。

解禁されたポスタービジュアルは、まるで影のような漆黒のコスチュームに身を包んだ佐藤（赤影）が、背中の刀を今まさに抜こうとしているスタイリッシュなカットが印象的。トレードマークの赤い仮面の下にある、数奇な宿命や運命を全て背負うという強い意志が感じられる凛々しい表情にも注目だ。

また、佐藤をはじめ、赤影とともに影で暗躍するバディ・青影に扮するFANTASTICS・木村慧人、白影役の加藤諒、敵役である“霞谷七人衆”唯一の女性キャラクターで長い髪を操る術を使う闇姫（やみひめ）を演じる山本千尋らキャストの名前がクレジットされるなか、煙幕に隠された名前が…。

最後に明かされるこの豪華キャストは一体誰なのか？ 続報に注目だ。

そして今回、新たに実力派俳優・笠原秀幸の参戦も決定。

笠原が演じるのは、ナゾ多き商人・織辺多門。怪しい関西弁を話し、普段は骨董や茶器などの店を経営しているものの、その素顔はスゴ腕の武器商人。果たして多門は、赤影たちの敵なのか、それとも味方なのか。

◆エンディングテーマは、WOLF HOWL HARMONY

またエンディングテーマは、LDH所属の4人組ボーカル＆ラップグループ・WOLF HOWL HARMONYの新曲『Marmalade』に決定。ドラマの余韻を優しく、そして力強く包み込む1曲となっている。