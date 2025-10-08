アイドルや俳優、スポーツ選手、好きな作品やキャラクター、動物など自分が好きなものを応援する活動「推し活」が若い熱狂的なファンのものだったのは過去のこと。年代や性別、国境も超えて推し活が広がるなか、コシノジュンコ（86才）と黒柳徹子（92才）、世界で活躍してきた二人の推し活ぶりが話題だ。著名人でもある彼女たちと”推し”との距離や交流の在り方は、よく言われる推し活とは少し違う側面がありそうだ。臨床心理士の岡村美奈さんが、コシノさんと黒柳さんの推し活について分析する。

【写真】黒柳徹子が推している64才年下のアーティスト

＊ ＊ ＊

世界的デザイナーのコシノジュンコさん、そして放送50周年を迎えたトーク番組『徹子の部屋』の司会でも有名な黒柳徹子さん。人生の大ベテランである2人の”推し活”が今、話題になっている。

その理由は名声もお金も芸術などへの見識も高い彼女たちの推しが、年齢差のあるイケメンアーティストだから。その彼らに対して、推しの心理にあるという「疑似恋愛感情」以上のものを妄想したくなるからだろう。

推しの心理には、アーティストとしての価値やその作品の評価のほかに外見的な魅力、尊敬やあこがれ、疑似恋愛感情や自分との類似性や同一視などがあるといわれる。あこがれの対象と自分や自分の過去との共通点をどこかしらに見つければ、それだけで近しい感じがするものだ。さらに推しとして見聞きするだけでなく、アーティストとコミュニケーションが取れたなら、推し活にも力が入る。ファンサービスがあっても、一般人ならアーティストと単なる1ファンの関係で終わりだが、大御所の彼女たちは違う。推しに惚れ込む姿が注目されるが、推される側からも大ベテランを評価し尊敬しているといっていい。

コシノさんは86才、その彼女が情熱的に推し、寵愛しているとさえいわれているのはシンガーソングライターの川島ケイジさん。年齢は非公表だが、コシノさんとは40才ほど離れているという。2人の出会いは2019年頃で、コシノさんが知人に連れられて川島さんのコンサートを鑑賞したのがきっかけ。一目で彼を気に入ったのだと、『女性セブン』の記事に書かれていた。コシノさんといえばいつもクールで辛口な印象だが、川島さんのことは物心両面でサポートしているというから、ファンというよりもはや”パトロン”的存在として、川島さんを支えているらしい。

そこから想像できるのは「心理的所有感」だ。心理的所有感は法的や物理的に所有しているのではなく、対象に対して心理的に結びついている感覚、心理的にこれは自分のものだと思う感覚のこと。これがあると対象と一体感を持ち一緒に作り上げる、築き上げるという感覚が強くなり、自分が支えなければという心理的責任感も生じるという。そのような感覚は喜びや幸福感を生み出すため、推しのための活動は満足感につながる。相手のための活動は、自分の精神的心理的満足感や充足感にもなる。人によっては生きがいにもなるという。推し活は一度はまればやめられない。

黒柳さんは92才、彼女の推しはシンガーソングライターの藤井風さん28才。NHK紅白歌合戦にも出場したことのあるイケメンのアーティスト。独特の感性から作られる音楽や楽曲は世界中で人気がある。その彼が9月8日、『徹子の部屋』に出演したところ、もともとファンだったらしい徹子さんはいつもと違って大はしゃぎという記事が、NEWSポストセブンの「《急接近》黒柳徹子が歌手・藤井風を招待した”行きつけ高級イタリアン『40年交際したフランス人ピアニストとの共通点』」に掲載された。

『徹子の部屋』ではいつも淡々としたトークでリアクションの徹子さんが、藤井さんにはテンション高めで嬉々としていて、番組内で藤井さんを食事に誘っていた。後日2人は一緒に仲良く食事をする様子をインスタグラムに投稿している。あまりに嬉しそうなその様子から”惚れ込んだ”という表現が出てくるのも当然で、徹子さんの推し活はこれからますます続きそうだ。

年齢差がある著名で才能あるイケメンアーティストから、一目置かれる存在の彼女たち。熱烈な推しがいる人ならば、きっとそんな彼女たちにちょっとしたあこがれや羨望を感じるだろう。