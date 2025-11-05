政治や芸術、文化などの分野で功績を残した人に贈られる秋の叙勲受章者が政府から発表された。天皇陛下から直接に叙勲が渡される旭日大綬章の受章者に、高市早苗首相の夫で日本初の“ファーストジェントルマン”になったばかりの元衆院議員、山本拓氏の名前があることに疑問が起きている。SNSでは「何の功績が？」「政権の先行きに不安があるから押し込んだのでは」などの声が寄せられているのだ。今回の受章者は3963人。文化