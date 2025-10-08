ドル円、１５１円台後半まで上げ加速 ユーロ円も１７７円台＝ＮＹ為替
ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５１円台後半まで上げを加速している。２月下旬以来の高値水準。円安の動きが加速しているほか、ドルの買いも続いており、ドル円の上昇をサポートしている。
、一部からは円キャリートレード復活の声が出ており、「市場は短期的に円キャリートレードが復活したと結論づける可能性が高い」との指摘も出ているようだ。
日銀の政策金利は０．５０％とスイス以外の国と比較すれば圧倒的に金利水準が低い。そのような中、日銀の利上げペースが想定ほど早くはないとの観測が広がれば、円キャリートレードが台頭してもおかはしくない。また、米政府機関が閉鎖しているにもかかわらず、米株式市場は堅調な動きをしており、市場のリスク許容度が高まっていることも、円キャリートレードをフォローする。
ファンド勢も１５０円台後半辺りから、ロングを形成し始めたとの観測も出ており、ドル円は上値追いの雰囲気が強まっているようだ。
この動きにユーロ円も１７７円台まで上げを加速。ユーロ発足以来の高値水準を更新している。
USD/JPY 151.86 EUR/JPY 177.05
GBP/JPY 203.96 AUD/JPY 99.99
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
