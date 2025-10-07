キャラクターグッズなどを手がけるコスパ（東京都渋谷区）は、アニメ「鬼滅の刃」デザインのグッズ各種の基本予約受付を、2025年10月26日まで直販サイト「COSPA inc.」で行う。発送は12月中旬の予定。

「竈門炭治郎」らをデザインした「パスケース」も

同作の登場キャラクター「竈門炭治郎」らをデザインした「パスケース」全8種のほか、「鬼殺隊」をイメージした"滅"デザインのジップパーカーやバックパックなど多彩なアイテムをラインアップする。

「鬼殺隊 ジップパーカー」は、細めの糸を高密度で編み上げ、耐久性と光沢感のある生地を採用し、頑丈な作りと着心地の良さを両立した。裏地は裏パイル仕様で、吸水性および吸湿性にすぐれる。体型や好みに合わせて調整可能なダブルジップ仕様となっている。

M/L/XL/XXLの4サイズで展開する。

価格は8800円（以下全て税込）。

「鬼殺隊 ファンクショナルバックパック」は、ナイロンの7倍の強度を持つという繊維「コーデュラ」を採用する。オリジナルデザインの脱着式ワッペンが付属。サイドテープにはカラビナを備え、手持ちのペットボトルホルダーなどを装着できる。

カラーはBLACK、RANGER GREENの2色。

価格は1万4300円。

「パスケース（ナスカン付き）」は、「竈門炭治郎」「竈門禰豆子」「我妻善逸」「嘴平伊之助」「冨岡義勇」「胡蝶しのぶ」「栗花落カナヲ」「鬼殺隊」をラインアップする。

価格は各1650円。

このほか、「鬼殺隊 ニュースペーパーバッグ」（3960円）、「鬼殺隊 ショルダートート」（2200円）、「鬼殺隊 メタルカラビナ」（1430円）、「鬼殺隊 リールキーホルダー」（1650円）などを用意する。