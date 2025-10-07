イラストレーター・ナガノがSNSで連載している人気漫画『ちいかわ』。数日に1度のペースで新作漫画が投稿されているなか、2025年10月3日に投稿されたエピソードがファンを中心に話題を呼んでいる。

【画像】『ちいかわ』優しさ光る「パスタライ助」のレビュー

今回のエピソードで描かれたのは、ハチワレが訪れたラーメン店「郎」のレビューを投稿している様子。どうやらハチワレは飲食店の感想をインターネット上に投稿しているらしく「郎」に対しては「豚がホロホロ／毎日食べたい／ずーっとサイコー」というコメントを「☆5」の評価とともに投稿した。

ハチワレがレビューを投稿する様子をとなりで見ていたちいかわは、ハチワレがレビューを投稿しているアカウントの名前「パスタ ライ助」に注目。ハチワレは恥ずかしさを隠すように「アッこれはさァッ!!／テキトーに決めたやつでさァッ」と赤面しながら説明。

今回のエピソードが掲載された投稿には「パスタ ライ助」に関するコメントが数多く寄せられたほか「ハチワレのレビュー全部星5つついてそう」といったコメントも寄せられている。

また投稿直後にはXで「パスタライ助」がトレンド入り。エピソードの感想とともに「パスタライ助」のプロフィールアイコンを再現したイラストやラテアートなどが投稿された。

大きな反響を呼んだ今回のエピソード。ハチワレもといパスタライ助の投稿したレビューをよく見てみると「郎」のほか「うまカレー」というお店にも「☆5」の評価を寄せていることが伺える。ハチワレが「うまカレー」という飲食店を訪れたエピソードとして、2022年10月に投稿されたものが挙げられるだろう。

ハチワレとちいかわ、そしてうさぎの3人が昼食を食べるために訪れた「うまカレー」。メニューに描かれていたのは鬼のイラストが描かれたカレーのみ。

「ウラーヤッハ」とカレーを3つ注文したうさぎ。カレーを口にすると、3人の肌は急激に赤くなる。どうやら鬼のイラストはからさを示したものだったらしい。

水の入ったコップを片手に、激辛カレーをなんとか完食したハチワレ。しかし、となりには目に涙を浮かべながら朦朧とするちいかわと、お皿の上に残されたカレーが……。

限界を迎えそうなちいかわを目にしたハチワレは、カレーを完食したお皿とちいかわのお皿を交換。白目をむくうさぎとアイコンタクトを交わし、ちいかわのカレーを食べる。大量の汗をかきながら3人はそろってカレーを完食した。

パスタライ助のレビューが上記エピソードのあとに投稿されたものであるかは定かでない。ただハチワレがピンチに陥ったちいかわをすぐさま助けたこと、パスタライ助が激辛カレーとの死闘を繰り広げた「うまカレー」にも「☆5」の評価を寄せたこと。これらが描かれた2つのエピソードは、ハチワレの優しさが光るエピソードであったことは間違いない。

（文=加藤かづき）