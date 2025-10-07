【あみあみ 2025年9月のフィギュア予約 ランキング 】 10月7日 公開

大網は、あみあみの2025年9月のフィギュア予約ランキングを10月7日に公開した。

今回のランキングは1位に「デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆悟飯＆二足歩行ロボット」、2位に「テレビアニメ「鬼滅の刃」 冨岡義勇 1/8スケール 完成品フィギュア」、3位に「RPG-07 天使 アンジェラ 1/12スケール 完成品アクションフィギュア」がランクイン。この他「ホロライブ」、「勝利の女神：NIKKE」などが20位までに入っている。

ランキング

デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆悟飯＆二足歩行ロボット

テレビアニメ「鬼滅の刃」 冨岡義勇

RPG-07 天使 アンジェラ

潮 Metheus Series 長離 振り返れば傘の向こうにVer.

ねんどろいど ホロライブプロダクション 白上フブキ 洋服衣装Ver.

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

(C) SNAIL SHELL

(C)KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.

(C) COVER