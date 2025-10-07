あみあみ、2025年9月のフィギュア予約ランキングを公開。「ドラゴンボールZ」、「鬼滅の刃」などがランクイン
【あみあみ 2025年9月のフィギュア予約ランキング】 10月7日 公開
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
大網は、あみあみの2025年9月のフィギュア予約ランキングを10月7日に公開した。
今回のランキングは1位に「デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆悟飯＆二足歩行ロボット」、2位に「テレビアニメ「鬼滅の刃」 冨岡義勇 1/8スケール 完成品フィギュア」、3位に「RPG-07 天使 アンジェラ 1/12スケール 完成品アクションフィギュア」がランクイン。この他「ホロライブ」、「勝利の女神：NIKKE」などが20位までに入っている。
デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆悟飯＆二足歩行ロボット
RPG-07 天使 アンジェラ
潮 Metheus Series 長離 振り返れば傘の向こうにVer.
ねんどろいど ホロライブプロダクション 白上フブキ 洋服衣装Ver.
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
(C) SNAIL SHELL
(C)KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.
(C) COVER