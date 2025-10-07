¾å»Ê¤Î¡ÈÀÅªË½¸À¡É¤ÇPTSD¤Ë¡Ä½÷À¼«±Ò´±¡Ö³èÌö¤Î¾ì¡×³ÈÂç¤Î±¢¤Ç¥»¥¯¥Ï¥éÁÊ¾Ù¡¡¼«±ÒÂâ¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌÛÇ§¡×¤ÎÁÈ¿¥É÷ÅÚ
À¯ÉÜ¤Î½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ÎÊý¿Ë¤Î²¼¡¢ËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï7·î¡¢¡ÖÊìÀ¤ÎÊÝ¸î¡×Åù¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¦¼ï¡¦¿¦°è¤Ø¤ÎÇÛÃÖÀ©¸Â¤¬´°Á´Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢½÷À¤¬ÃËÀ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¶ÐÌ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢ÉôÂâÆâ¤Ç¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ò¤á¤°¤ëÁÊ¾Ù¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£10·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÎÉÔÈ÷¤òÁÊ¤¨¤Æ¡¢¸½Ìò½÷À¼«±Ò´±¤¬¹ñ¡¦ËÉ±Ò¾Ê¤òÁê¼ê¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¹ñ²ÈÇå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤ÎÂè12²ó´üÆü¤¬ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
Æ±Æü¤Ë¤ÏÆ±ÁÊ¾Ù¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤È·ûË¡³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö½÷À¼«±Ò´±¤È¤¤¤¦ÆñÌä～·³Ââ¤Ø¤ÎÃË½÷¶¦Æ±»²²è～¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌÛÇ§¤¬ÁÈ¿¥¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÊÀ³²¡×¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ー¡¦±Ý±àÅ¯ºÈ¡Ë
½÷À¼«±Ò´±¤ÎÇÛÃÖ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÆÃ¼ìÉð´ïËÉ¸îÂâ¡¦²½³ØËÉ¸îÂâ¤ÎÎì²¼¤Ë¤¢¤ë°ìÉôÉôÂâ¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢NBCÊ¼´ï¡Ê³Ë¡¦À¸Êª¡¦²½³ØÊ¼´ï¡Ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èÅù¤òÇ¤Ì³¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊìÀ¤ÎÊÝ¸î¡Ê½÷À¤Î»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß°é¤Æ¤ëµ¡Ç½¤ÎÊÝ¸î¡Ë¤Î´ÑÅÀ¤«¤é½÷À¤ËÃ´Åö¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÈÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê»ö¸Î¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÈïºÒ¸½¾ì¤Ç½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë½üÀ÷¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢½÷À¼«±Ò´±¤ÎÇÛÃÖ¤ÎÉ¬Í×À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸Ä¿ÍËÉ¸îÁõÈ÷¤ä¼ÖÎ¾Åù¤ÎÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤ËÈ¼¤¤¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤ËÄå»¡¡¦½üÀ÷³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤¬³ÎÎ©²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯7·î¤ËÇÛÃÖÀ©¸Â¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«±ÒÂâÆâ¤Ç¤Î½÷À¼«±Ò´±¤Ø¤ÎÇÛÃÖÀ©¸Â¤¬´°Á´Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢Á´¤Æ¤Î¿¦¼ï¡ÊÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉáÄÌ²Ê¡¢µ¡¹Ã²Ê¤Ê¤ÉÁ´16¿¦¼ï¡Ë¡¦¿¦°è¤Ç½÷À¤¬¶ÐÌ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢½÷À¼«±Ò´±¤Î¿ô¤Ï¡¢Ìó2Ëü¿Í¡£Á´¼«±Ò´±¿ô¡ÊÌó22Ëü¿Í¡Ë¤ÎÌó9¡ó¡Ê2024Ç¯ÅÙËö¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À³èÌö¤Î±Æ¤Ç¡¢¥»¥¯¥Ï¥éÁÊ¾Ù¤¬·¸Â°Ãæ
ÀÊÌ¤Ë¤è¤ë¿¦¼ïÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢½÷À¼«±Ò´±¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉôÂâÅù¤«¤é¤Ï¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¸µÎ¦¾å¼«±Ò´±¤Î¸Þ¥Î°æÎ¤Æà¤µ¤ó¤Ë¡¢ÉôÂâÆâ¤ÇÀË½ÎÏ¤È¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¾å»Ê¤é3¿Í¤ËÍºáÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿ºÛÈ½¡Ê2023Ç¯12·î12Æü Ê¡ÅçÃÏºÛ¡Ë¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¤ÆËÉ±Ò¾Ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌËÉ±Ò´Æ»¡¤Ç¤Ï¡¢ÂâÆâ¤Ç¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈï³²¤Î¿½¹ð¤¬1300·ï°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¡¢¤¦¤Á¥»¥¯¥Ï¥é¤Î¿½¹ð¤â180·ï¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Î¹ñÇåÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¸½Ìò½÷À¼«±Ò´±A¤µ¤ó¤â¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¼Ô¤Î°ì¿Í¤À¡£
ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡¢2010Ç¯9·î¤ÎÉôÂâÃåÇ¤¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¾å»Ê¤«¤é¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥Ã¥Ñ¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾åÃå¤òÃå¤ë¤È¡¢¤ªÁ°¡¢¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¤À¤è¡×¤Ê¤ÉÀÅªË½¸À¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2013Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ËÈó¤¬¤Ê¤¤»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾å»Ê¤«¤é2ÅÙÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¡û¡û¤È¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è¡×¡Ö¡û¡û¤È¤ä¤ê²á¤®¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡Ê¢¨Éú»ú¤Ï¸òºÝÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¡Ë¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢A¤µ¤ó¤ÏPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤òÈ¯¾É¤·¤¿¡£
¸¶¹ð¤é¤¬10·î2Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè12²ó´üÆü¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó´üÆü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«±ÒÂâ°å´±¡Ê°å»Õ¡Ë¤Ë¤è¤ë¾Ú¸À¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¶¹ðÂ¦¤ÎÈ¿ÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¼«±ÒÂâ°å´±¤Î¾Ú¸À¤Ï°Ê²¼¡¢3ÅÀ¡£
①ÀÅªË½¸À¤Ëµ¯°ø¤·¤ÆPTSD¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤ÏÇ§Äê¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÊÈ¯¾É¤ÎÈÝÄê¡Ë
②¸¶¹ð¤¬¸½ºß¤âPTSDÅù¤¬½Å¾É¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾É¾õ¤ÎÈÝÄê¡Ë
③²¾¤ËPTSDÅù¤¬½Å¾É¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈï¹ð¤ÎÂÐ±þ¤È¤Î´Ö¤Ë°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡Ê°ø²Ì´Ø·¸¤ÎÈÝÄê¡Ë
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ò¿ÇÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÀº¿À²Ê°å¤¬Äó½Ð¤·¤¿°Õ¸«½ñÅù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤¬¾å»Ê¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤äÀÅªË½¸À¤òµ¡¤ËPTSD¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸½ºß¤â¾É¾õ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌëÃæ¤ËÂ©¤òÀÚ¤é¤·¤ÆÌÜ³Ð¤á¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÅÅÏÃ±Û¤·¤ËÂçÀ¼¤òÊ¹¤¯¤ÈÅö»þ¤¬ÁÉ¤ê»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ¡¦ËÉ±Ò¾Ê¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈï³²¤Ø¤Î¿×Â®ÂÐ±þ¤ò¤È¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤¬ËýÀÅª¤«¤ÄÈ¿ÉüÅª¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆó¼¡Èï³²¤Ê¤É¤ËË½Ïª¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£½÷À¼«¿È¤¬¡ÈÀÕÇ¤¤òÆâÌÌ²½¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½Â¤
´üÆü½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¸¶¹ðÊÛ¸îÃÄ¤¬·ûË¡³Ø¼Ô¤ÇÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø½õ¶µ¤Îµ×ÊÝÅÄçýè½»á¤ò¾·¤¤¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö½÷À¼«±Ò´±¤È¤¤¤¦ÆñÌä～·³Ââ¤Ø¤ÎÃË½÷¶¦Æ±»²²è～¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Çµ×ÊÝÅÄ»á¤Ï¡¢À¤³¦¤Î·³Ââ¤ÎÃæ¤Ç¤â½÷À·³¿Í¤ÎÈæÎ¨¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¤¡Ê16¡ó¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹·³¤òÎã¤Ë¾å¤²¡¢¡Ö·³Ââ¤Ç¤Ï½÷À¤òÆóÎ®¤ÎÂ¸ºß¤È¸«¤Ê¤·¡¢¡Ê¥»¥¯¥Ï¥é¤Î¡Ë²Ã³²¼Ô¤¬ÌÈºá¤µ¤ì¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÉÔÍø±×¤òÊú¤¨¤ë¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö·³Ââ¤Ç¤Ï¡Ø½÷À¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡Ù¥»¥¯¥Ï¥é¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢½÷À¤Ëµ¢ÀÕ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ø½÷À¤Î¼«¸Ê·èÄê¤Ë¤è¤ê·³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢º¹ÊÌ¤äÉÔÍø±×¤â´Å¼õ¤¹¤Ù¤¡Ù¤ÈÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½÷À¼«¿È¤â¡ØÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï½÷À¤ÎÀÕÇ¤¤À¡Ù¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ»á¤Ï¡Ö·³Ââ¤ÎÀ¼Á¤Ë¤è¤ë¹ðÈ¯¤Î¤·¤Å¤é¤µ¤â¥»¥¯¥Ï¥é¤Ê¤É¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·³Ââ¤Ï¤É¤Î¹ñ¤Ç¤âÂÐ³°Åª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Î»ö·ï¤ò³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¡ÖÌäÂê¤ÎÌÛÇ§¤Ï»ö¸Î¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¸½Ìò¼«±Ò´±¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹·³¤Î»öÎã¤È¹½Â¤¤¬¡Ö¸½ºß¤Î¼«±ÒÂâ¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÌäÂê¤òÌÛÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÈ¿¥¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÊÀ³²¡×¤Ë·üÇ°¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤äÀÅªË½ÎÏ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤º¡¢¸«²á¤´¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤Ï¶ÈÌ³¤Ë¤â°±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È»×¤¦¡£¡Ê´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ËÃ¯¤â»ß¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÌäÂê¤ä»ö¸Î¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
ÆüËÜ¤Ïº£Ç¯¡¢½÷À¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊ¶ÁèÍ½ËÉ¡¦Ê¶Áè²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖWPS¡Ê½÷À¡¦Ê¿ÏÂ¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Ë¹ñºÝ²ñµÄ¡×¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÄÄ¹¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«±ÒÂâÆâ¤Ç¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬²£¹Ô¤¹¤ëÌäÂê¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤º¡¢²ò·è¤Ø¤Î¼Â¸úÀ¤¢¤ëÉ÷ÅÚ²þ³×¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¢£±Ý±à Å¯ºÈ
1965Ç¯¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£»äÎ©Âç³Ø¤òÃæÂà¸å¡¢Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉôÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤ò6Ç¯¤«¤±Â´¶È¡£Åìµþ¥¿¥¤¥à¥º¼Ò¡¢¼¯»ùÅç¿·Êó¼ÒÅìµþ»Ù¼Ò¤Ê¤É¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸µ¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£ËÉ±Ò¥Ûー¥à¿·Ê¹¼Ò¡Ê¼«±ÒÂâÀìÌç»æÈ¯¹Ô¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¡¢ÉðÆ»·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·»ÎÆ»¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Ãø½ñ´©¹Ô¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£