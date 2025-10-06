炎が！誰か消防の方いらっしゃいませんか！！あ、火災の炎ではなくSNSの炎でした……

SNS世代の切実な願い「バズりたい。けど、燃えたくない。」をテーマにした、日本初の体験型展示イベント『炎上展』が、2025年10月11日（土）より東京・池袋の「Mixalive TOKYO」で開催されます。本展は、誰もが炎上の当事者になりうる現代社会で、「炎上と向き合う“もしものあなた”」を、寝そべったり、乗り込んだりしながら五感で安全に体験できるユニークな構成となっています。

ネットの火消し気分を味わえるかもしれません。

寝そべる、乗り込む、つんつんする!? 五感で学ぶ炎上の極意

『炎上展』は、誰もが炎上の当事者になりうる現代社会で「炎上と向き合う“もしものあなた”」を身をもって体験できるイベント。会場には炎上をモチーフにした様々な展示が用意され、それらに触れたり、寝そべったり、乗り込んだり、つんつんしたりと、五感を使って炎上と向き合える構成になっています。

イベントのディレクター、ナミカワハルノ氏は「たとえ自分は燃えない自信があったとしても、ご家族や恋人など、身近な大切な人がいつ何をやらかすかわかりません。手遅れになる前に、ぜひこの『炎上展』で炎上と向き合ってみてください」とメッセージを寄せています。

展示はすべてフィクションなので、安心して「大炎上」の疑似体験を通じて、ネットとの向き合い方を考えるきっかけを得ることができます。

燃える前にチケットを確保！購入方法と料金

本展の入場券は、ローソンチケットで発売中。日時指定制で、前売料金は2,900円（税込）・当日料金は3,400円（税込）。

さらに、開催初期の3日間（10月11日〜13日）限定で「ハッピーなセット付入場券」も数量限定で販売されます。こちらは前売料金3,400円（税込）で、特典としてオリジナルトレーディングカードなどが付いてきます。

炎上現場はココ！会場と料金

注目の炎上現場、もとい会場は、東京・池袋の「Mixalive TOKYO（ミクサライブ東京）」4階。

池袋駅の東口方面35番出口から徒歩約4分とアクセスも良好です。

料金（日時指定制）:

・前売料金: 2,900円（税込）

・当日料金: 3,400円（税込）

・限定チケット: 開催初期の3日間（10月11日〜13日）限定で、オリジナルトレーディングカードなどが付く「ハッピーなセット付入場券」（前売3,400円）が数量限定で販売されます。

『炎上展』概要

開催期間：2025年10月11日(土)〜11月9日(日)

場所：東京・池袋のMixalive TOKYO （ミクサライブ東京）

：開催時間：11時〜21時（最終入場20時）※一部日程で時間が異なります。

※初日の10月11日(土)と14日(火)のみ17時からの開場となるため、訪れる際はご注意ください。

SNSの炎上という現代の社会現象をテーマにした日本初の体験型展示『炎上展』は、10月11日より池袋で開催されます。展示は「明日は我が身」の時代に生きる私たちにとって、ネットとの向き合い方を深く考えるきっかけを与えてくれるでしょう。チケットは日時指定制のため、興味のある方は早めに前売券を確保し、うっかり燃えてしまう前に安全な展示で「大炎上」を体験してみてはいかがでしょうか。

（画像：炎上展製作委員会）

