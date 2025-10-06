Anker¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤¬ºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤Ë¡ÚAmazon ¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡Û
º£²ó¤Ï¡¢Anker¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¤ªÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬¥×¥é¥¤¥¹¥À¥¦¥ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¿Í¤äÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
ºÇÂç32»þ´Ö¤ÎÄ¹»þ´ÖºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£¡ÖAnker Soundcore Life P2 Mini¡×
Anker Soundcore Life P2 Mini¡Ú´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó / Bluetooth5.3ÂÐ±þ / IPX5ËÉ¿åµ¬³Ê / ºÇÂç32»þ´Ö²»³ÚºÆÀ¸ / ÀìÍÑ¥¢¥×¥êÂÐ±þ¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯
4,490±ß ¢ª 2,990±ß¡Ê33%¥ª¥Õ¡Ë
24»þ´ÖÏ¢Â³ºÆÀ¸¡£IPX7¤ÎËÉ¿åµ¬³Ê¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á
Anker SoundCore 2 (USB Type-C½¼ÅÅ 12W Bluetooth 5 ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ 24»þ´ÖÏ¢Â³ºÆÀ¸)¡Ú´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Æ¥ì¥ªÂÐ±þ/¶¯²½¤µ¤ì¤¿Äã²» / IPX7ËÉ¿åµ¬³Ê / ¥Ç¥å¥¢¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼/¥Þ¥¤¥¯ÆâÂ¢¡Û(¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È)
5,990±ß ¢ª 3,890±ß¡Ê35%¥ª¥Õ¡Ë
USB-C¡õUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ëÉÕ¤¤Î2¥Ý¡¼¥ÈµÞÂ®½¼ÅÅ´ï
Anker Charger (20W, 2-Port) with USB-C ¡õ USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë 20W USB-C¡õUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ëÉÕÂ° 2¥Ý¡¼¥ÈµÞÂ®½¼ÅÅ´ï)¡ÚPSEµ»½Ñ´ð½àÅ¬¹ç/USB PDÂÐ±þ/PowerIQÅëºÜ/¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡Û Android ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó iPad ¤½¤ÎÂ¾ ³Æ¼ïµ¡´ïÂÐ±þ (¥Û¥ï¥¤¥È)
1,690±ß ¢ª 1,290±ß¡Ê24%¥ª¥Õ¡Ë
ËÉÙ¤Ê¥«¥é¥Ð¥ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£ºÇÂç20W½ÐÎÏ¤ÎUSB-C½¼ÅÅ´ï¡ÖNano Charger¡×
Anker Nano Charger (20W) USB-C µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡ÚPSEµ»½Ñ´ð½àÅ¬¹ç/PowerIQ 3.0 (Gen2)ÅëºÜ¡ÛiPhone Android ¤½¤ÎÂ¾³Æ¼ïµ¡´ïÂÐ±þ (¥Û¥ï¥¤¥È)
1,690±ß ¢ª 1,290±ß¡Ê24%¥ª¥Õ¡Ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê½¼ÅÅ´ï¡ÖNano II 65W¡×
Anker Nano II 65W (PD ½¼ÅÅ´ï USB-C)¡ÚÆÈ¼«µ»½ÑAnker GaN IIºÎÍÑ/PDÂÐ±þ/PSEµ»½Ñ´ð½àÅ¬¹ç/ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥×¥é¥°¡ÛMacBook PDÂÐ±þWindows PC iPad iPhone Galaxy Android ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó ¥Î¡¼¥ÈPC ³Æ¼ï ¤½¤ÎÂ¾µ¡´ïÂÐ±þ (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
4,490±ß ¢ª 2,990±ß¡Ê33%¥ª¥Õ¡Ë
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡ÖNano Power Bank¡×
Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Qi2Ç§¾Ú ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ ºÇÂç½ÐÎÏ15W MagSafeÂÐ±þ ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È Çö·¿ 8.6mm ¾®·¿ iPhone 17 / 16 / 15¥·¥ê¡¼¥º / Air ÂÐ±þ (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
6,990±ß ¢ª 5,490±ß¡Ê21%¥ª¥Õ¡Ë
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È½¼ÅÅ´ï¤¬°ìÂæ¤Ë¡£ºÇÂç65W½ÐÎÏ¤ÇPC¤Ë¤â½¼ÅÅ²ÄÇ½
Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) (9600mAh 65W½ÐÎÏ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ USB½¼ÅÅ´ï)¡ÚÆÈ¼«µ»½ÑAnker GaNºÎÍÑ/Power DeliveryÂÐ±þ/PSEµ»½Ñ´ð½àÅ¬¹ç/USB-CÆþÎÏ¡ÛiPhone MacBook Android ¤½¤ÎÂ¾µ¡´ïÂÐ±þ
14,990±ß ¢ª 9,990±ß¡Ê33%¥ª¥Õ¡Ë
USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë°ìÂÎ·¿¡£10000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¥¹¥Þ¥ÛÌó2²óÊ¬¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½
Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) (¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 10000mAh 35W½ÐÎÏ ÂçÍÆÎÌ LED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ USB-C¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ °ìÂÎ·¿ Æ±»þ½¼ÅÅ)¡ÚUSB PD/PowerIQÅëºÜ/PSEµ»½Ñ´ð½àÅ¬¹ç¡ÛiPhone 16 / 15 Android MacBook Air ¤½¤ÎÂ¾³Æ¼ïµ¡´ïÂÐ±þ (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
9,990±ß ¢ª 7,490±ß¡Ê25%¥ª¥Õ¡Ë
¥Õ¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¡£USB-C¡õUSB-C¤Î¡ÖÍí¤Þ¤Ê¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë¡×
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë AnkerÍí¤Þ¤Ê¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë 240W ·ëÂ«¥Ð¥ó¥ÉÉÕ¤ USB PDÂÐ±þ ¥·¥ê¥³¥óÁÇºàºÎÍÑ iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air ³Æ¼ïÂÐ±þ (0.9m ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯)
1,790±ß ¢ª 1,240±ß¡Ê31%¥ª¥Õ¡Ë
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ¤Î3-in-1½¼ÅÅ´ï
Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) Qi2ÂÐ±þ ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼° 3-in-1 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó/¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½ÐÎÏ/Apple Watch¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ iPhone MagSafeÂÐ±þ iPhone 16 / 16 Pro / 16 Pro Max / 15 / 14 / 13 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
14,990±ß ¢ª 9,990±ß¡Ê33%¥ª¥Õ¡Ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤â¿Íµ¤µ¡Ç½¤ò¤®¤å¤Ã¤È½¸¤á¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡
Anker Eufy (¥æ¡¼¥Õ¥£) Robot Vacuum Auto-Empty C10 (¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡) ¡Ú¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó/¿½Ì¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·/ÌÓÍí¤ß½üµî¥·¥¹¥Æ¥à/¥ì¡¼¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°/¥¢¥×¥êÁàºî/Íî²¼ËÉ»ß/Çö·¿¡Û
29,990±ß ¢ª 24,990±ß¡Ê17%¥ª¥Õ¡Ë
µÛ°ú¤â¿å¿¡¤¤âÎ¾Êý¤Ç¤¤ë¡£Ä¶Çö·¿¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡
Anker Eufy (¥æ¡¼¥Õ¥£) RoboVac G30 Hybrid (¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡) ¡Ú¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó 2.0 / 2-in-1 µÛ°ú¡¦¿å¿¡¤Î¾ÍÑ/Wi-FiÂÐ±þ/Ä¶Çö·¿/¶¯ÎÏµÛ°ú/¼«Æ°½¼ÅÅ/BoostIQÅëºÜ/¶³¦Àþ¥Æ¡¼¥×ÂÐ±þ/¸úÎ¨Åª¤ÊÀ¶ÁÝ/¥¹¥Þ¡¼¥Èµ¡Ç½¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯
39,800±ß ¢ª 19,990±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
VGP2025 ¶â¾Þ¤ÎÂç¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡ÖNebula Capsule 3¡×
Anker Nebula Capsule 3 (¾®·¿ Google TVÅëºÜ ¥â¥Ð¥¤¥ë ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼)¡Ú²ÈÄíÍÑ ¥Õ¥ëHD NetflixÂÐ±þ 200 ANSI ¥ë¡¼¥á¥ó ºÇÂç120¥¤¥ó¥Á Âç²èÌÌ Å·°æÅê±Æ 8W ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ ¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ ¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹ ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢ ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ ¥Û¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ »ý¤Á±¿¤Ó ¥¢¥ó¥«¡¼ ¥Í¥Ó¥å¥é ¥«¥×¥»¥ë 3¡Û
69,990±ß ¢ª 52,490±ß¡Ê25%¥ª¥Õ¡Ë
¥Õ¥©¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤äÆ°²è¤Ê¤É¤ò½Ö»þ¤ËÅ¾Á÷¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼
Anker USB-C 2-in-1 ¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¡ÚSDXC/SDHC/SD/MMC/RS-MMC/microSDXC/microSDHC/microSD/UHS-I¥«¡¼¥ÉÂÐ±þ¡Û
1,490±ß ¢ª 1,117±ß¡Ê25%¥ª¥Õ¡Ë
USB-C¤äHDMI¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤Î¥Ý¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö332 USB-C ¥Ï¥Ö¡×
Anker 332 USB-C ¥Ï¥Ö (5-in-1) 100W USB PDÂÐ±þ 4K HDMI¥Ý¡¼¥È5Gbps ¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷ USB-C/USB-A¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ
2,990±ß ¢ª 2,290±ß¡Ê23%¥ª¥Õ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
Anker Eufy (¥æ¡¼¥Õ¥£) Security SmartTrack Link (iPhoneÍÑ) (Ê¶¼ºËÉ»ß¥È¥é¥Ã¥«¡¼)¡Ú¤Ê¤¯¤·¤â¤Î¤¬¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ë / Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥° / Ãµ¤·Êª / Apple¤Î¡ÖÃµ¤¹¡×¤ËÂÐ±þ (iOSÃ¼Ëö¤Î¤ß) / ¥¹¥Þ¥Û¤¬¸«¤Ä¤«¤ë / ÃÖ¤Ëº¤ìËÉ»ß / ¥¹¥Þ¥ÛÌÄ¤é¤¹¡Û
2,990±ß ¢ª 1,990±ß¡Ê33%¥ª¥Õ¡Ë
Anker Nano Car Charger (75W, ´¬¼è¤ê¼° USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë) iPhone Galaxy Android ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó ¥Î¡¼¥ÈPC iPad ³Æ¼ï ¤½¤ÎÂ¾µ¡´ïÂÐ±þ
3,990±ß ¢ª 3,190±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
Anker Magnetic Cable Holder ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼° ¥±¡¼¥Ö¥ë¥Û¥ë¥À¡¼ ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥±¡¼¥Ö¥ë USB-C Micro USB Â¾ÂÐ±þ ¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê ÊØÍø¥°¥Ã¥º (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
1,690±ß ¢ª 1,240±ß¡Ê27%¥ª¥Õ¡Ë
Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) (¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 5000mAh ¾®·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È)¡ÚMFiÇ§¾ÚºÑ/PowerIQÅëºÜ/¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°Ã¼»Ò°ìÂÎ·¿¡Û iPhone 16 / 15 / 14 ¥·¥ê¡¼¥º (¥Û¥ï¥¤¥È)
3,990 ±ß ¢ª 2,990±ß¡Ê25%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÈÇ¡ÛAnker Eufy (¥æ¡¼¥Õ¥£) SmartTrack Card E30 (iPhoneÍÑ) (½¼ÅÅ¼°Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°) ¡Ú½¼ÅÅÂÐ±þ/Apple¤Î¡ÖÃµ¤¹¡×¤ËÂÐ±þ (iOSÃ¼Ëö¤Î¤ß) / ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¿¥°/ÅðÆñËÉ»ß¥¿¥°/Ãµ¤·Êª/¥¹¥Þ¥Û¤¬¸«¤Ä¤«¤ë/ÃÖ¤Ëº¤ìËÉ»ß/Ëº¤ìÊªËÉ»ß/¥¹¥Þ¥ÛÌÄ¤é¤¹¡Û
4,990±ß ¢ª 3,340±ß¡Ê33%¥ª¥Õ¡Ë
¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥× ¡õ 100,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç100,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤Ë¼«Æ°¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë
