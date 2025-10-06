¡Ú¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¼¡ª¡Û12¥¤¥ó¥Á¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¶¹³Û±ï¤Ç²è¼Á¤â¾å¡¹¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖTeclast T60 Pro¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡Ú¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¼¡ª¡Û12¥¤¥ó¥Á¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¶¹³Û±ï¤Ç²è¼Á¤â¾å¡¹¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖTeclast T60 Pro¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢Teclast¤Î12¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈT60 Pro¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï°ìÈÖ¤³¤ì³°´Ñ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ºÙ¤¤³Û±ï¤È¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤ÏÉÕÂ°ÉÊ¤äËÜÂÎ¤Î¼Á´¶¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¶âÂ°À½¤Ç¹âµé´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö³Û±ï¤«¤Ê¤êºÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Ê²½¤ò¶¯Ä´¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó50g·ÚÎÌ²½¤·¤¿ÅÀ¤ä¡¢12¥¤¥ó¥Á2000¡ß1200¥Ô¥¯¥»¥ë¤ÎIPS¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¡ÖÆ°²èÃæ¿´¤Ë»È¤¤¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢CPU¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ÊG99¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥á¥â¥ê¤Ï²¾ÁÛ¥á¥â¥ê´Þ¤áºÇÂç20GBÍøÍÑ²ÄÇ½¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸128GB¤È½¼¼Â¤·¤¿¹½À®¡£Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥¤¥É¥Ð¥¤¥óL1ÂÐ±þ¤ä¡¢1TB¤Þ¤Ç¤ÎmicroSD³ÈÄ¥À¡¢4G LTE¤Ê¤É¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö12¥¤¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²èÌÌ¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é2²èÌÌ¤ÎÍøÍÑ¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢Ê£¿ô¥¢¥×¥ê¤ÎÆ±»þÍøÍÑ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈPC¥âー¥É¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀË¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ØÅ¦¡£FM¥é¥¸¥ªµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÃ¼»Ò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼Â¼ÁÅª¤Ë»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÈó¾ï¤Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Æ²èÌÌåºÎï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Û±ï¤¬ºÙ¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ç¤Ï¡¢²Á³Ê¤¬26,900±ß¡Ê4000±ß¥ª¥Õ¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ»þ¡Ë¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ä¡¢´éÇ§¾Ú¡¢Android 15ÅëºÜ¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·»ÅÍÍ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁ´Éô¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖËÍ¤ÎÅÀ¿ôÉ¾²Á¤Ï63ÅÀ¤Î¾å¾ì¤ÎÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁíÉ¾¡£¡ÖÉáÄÌ¤ËÁª¤ó¤ÇÉáÄÌ¤ËÇã¤¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤ª´«¤á¡£³Û±ïºÙ¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
