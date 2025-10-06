¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥Évs¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¡Û(Gtech Community Stadium)
¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É 0-1(Á°È¾0-1)¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Þ]¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É(9Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ö]¥±¥Ó¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥Ç(45Ê¬+1)¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó(70Ê¬)¡¢¥À¥ó¥´¡¦¥ï¥Ã¥¿¥é(84Ê¬)
[¥Þ]¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹(77Ê¬)¡¢¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼(83Ê¬)
