YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が最新動画『やせたライギョは太ってきた？小魚を10匹持ってきたけど。【痩せすぎ雷魚14日目】』を公開。YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが、飼育中の痩せた雷魚の“太らせ計画”進捗や食欲の様子を詳細にレポートした。



動画冒頭、真釣ちゃんねるは「この雷魚はガリガリに痩せ細ってます。目がね、片方白くなってて。目が悪くなったことによって、餌をうまく捕らえることができなくて、こんなに痩せてしまったんじゃないかと思います」と過酷な生育環境を語り、「今この状態でも分かるように、お腹周り、ウエストがだいぶお肉つきました」と回復傾向を明かした。



飼育14日目となる今回は、冷凍庫から発掘したキビナゴ10匹をメインに用意。「人が食べても美味しいキビナゴです」と紹介しつつ、「昨日はブルーギルを丸飲みして、今日はあんまりお腹すいてないかも」と食欲を心配する場面も。実際、雷魚は1匹目をすぐに完食したものの、2匹目以降は食いつきが悪化。真釣ちゃんねるは「キビナゴがあんま美味しくないってことか。クリルぐらいにしとくか」と雷魚の好みに苦笑しつつも、「お腹空いてる時だったら、これ10匹はね、多分いけるのよ」とコメント。しかし、「実際に並べてみると、10匹は無理だな。言い過ぎました、ごめんなさい」と反省をのぞかせた。



また、動画内では「雷魚って、もう寄生虫まみれっていう感じなのよ。基本的に野生育ちの雷魚は、もう外側にも内側にもね、こう、何かしら寄生虫がいる」と独自視点を披露。寄生虫対策についても「薬を使った治療をやろうと思ったんですが、出来れば薬使わない方が良いかなと思うんで、とりあえず薬は入れないで様子を見てる段階」と現状の方針を打ち明けた。



動画の締めくくりでは、「2匹こうね、横に並べると、これがお腹に収まってるんだと思うと、普通に満腹だろうね」「なんかすごい今日は動きが鈍い。人間も、でもそうだからね。お腹いっぱいの時とか。胃もたれしてるのかな？」と雷魚と自分を重ねつつ、「痩せすぎ雷魚太らせ計画14日目でキビナゴを与えるでした。どうもありがとうございました」とまとめ、今後の変化に期待を寄せていた。