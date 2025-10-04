この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎氏が語る「生きがいとは何か」仮初めのゴールより“生きることそのもの”を最適化せよ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「『生きがい』は、生きることの最適化である。」（発言者：脳科学者・茂木健一郎氏）では、茂木氏が自身の著書『生きがい』をもとに、生きることの本質や豊かさについてユニークな視点を語った。



冒頭、茂木氏は「生きてる中でいろいろな評価基準ってあるじゃないですか。例えば、試験の点数とか、昇進するかどうかとか、給料いくらもらえるかっていう」と述べ、“プロクシゴール”（仮初めのゴール）としての外から与えられる目標と、人生の本質的な価値について言及。「成績を上げるとか、お金をたくさん儲けるっていうのは、人生における仮のゴールなんでね」とし、そうした目標を最適化することと「生きがい」とは異質であると強調した。



茂木氏によれば、「生きがいは、実は生きることの最適化なんだよね。これがすごく重要なポイント」とし、目の前の幸福や自身の喜びにこそ“生きがい”の根幹があるという。自身の例として「蝶々が飛んでるのを見ると幸せを感じる」と明かし、「その時に生きることが最適化される」と実感を込めた。そのうえで、「皆さん、生きがいの5つの柱のうちの1つが“小さな喜び”なんですけど、何か自分である小さな喜びってあるでしょ。それを感じているときに、生きることが最適化されてるわけじゃん」と投げかけ、日常のささいな幸福に気づく大切さを呼びかけた。



また、「もちろん、成績を上げたり、お金を儲けたりすることも大切かもしれません。だけど、生きることそのものっていうのは、それとはまた別じゃない」と実際的な価値観も認めつつ、「自分の喜び、それを最適化することが生きがいなんですね」と繰り返し強調。「生きがいって非常に革命的な考え方だなと思います」と語った。



動画の締めくくりでは、自著『生きがい』がドイツで2024年の年間ベストセラー1位に輝き、今年も高い評価を受けている現状を紹介。「生きることを最適化するってことの大切さを改めて考えるきっかけになるのではないかなと思います」と述べ、視聴者へ生きがいを見つめ直すメッセージを送っていた。