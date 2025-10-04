有名だった”魔性”ぶり

3日午後、前橋市の小川晶市長（42）に対して、前橋市議会の全10会派 は「進退を速やかに決断して明らかにするよう強く求める」という内容の申し入れ書を提出した。前橋市政関係者を取材すると、こまでも有名だったという小川市長の”魔性”ぶりが明らかになった。

＊＊＊

【写真を見る】「まるでアイドル」！ 20代の頃の小川市長のかわいすぎる姿

7月からの2カ月間で約10回ともいわれる小川市長のホテル密会。9月24日にニュースサイト「NEWSポストセブン」が報じるや、瞬く間に大炎上した。

さる前橋市議によれば、

「同日、市長は緊急会見を開き、ホテルでの密会を認めた上で“男女の関係はなかった”“打ち合わせや相談をしていた”と主張していました」

小川晶市長

26日には、全38名の市議に向けた非公開の説明会が催されたが、

「市長がその場で泣きながら口にしたのは、みんなに迷惑をかけたことへのおわびと、ホテルには行ったけど何もしていないということだけ。最後には“こういうことが二度とないように頑張ります”と言っていた。続投する気なんだなと驚きました」（同）

10月2日には市議たちへの2度目の説明のために議会に現れた小川市長。ところが冒頭以外は報道陣はシャットアウトされ、その後の囲み取材でも記者から質問することは許可されず、小川市長は一方的にメモを読み上げると、わずか数分でその場を去ったのだった。

まるで水商売

昨年の市長選で勝利し、前橋市で初の女性市長として注目された彼女には、かねて恋の噂が絶えなかったとか。市政関係者が声をひそめる。

「群馬県議だった頃から、彼女との関係が取り沙汰された男性は政界や経済界を中心に数限りない。彼女は独身ですが、うわさの相手が既婚者であることもしばしば。彼女はすぐに男性の肩や背中に手を触れる。ボディタッチの様子を見て“水商売のおネエさんみたい”だと思いましたね」

タイプは清原和博

また、こんな異名も奉られていた。

「窮地に陥りそうになるとすぐに泣くので、周囲は“泣きのアキラ”と呼んでいます。例えば冠婚葬祭などを欠席して、その不義理を責められたときにもすぐに泣く。立場が危うくなると、年上の男性に泣きながら電話をかけて助けを乞う。市議会でもこの手に引っかかって、市長の応援団と化した“小川ボーイズ”が形成されています。今回の報道後も、親しい市議に電話して“本当に何もないのに……”と涙ながらに訴えているそうです」（前出の前橋市議）

しかし、この泣き落とし作戦は、誰にでも実践しているわけではない。

「“この人は何票持ってるか”“使えるか”などと値踏みした上で、こびることが得になると判断して泣きつくんです。初対面の人に対して泣くこともあるので、もう女優ですよ」（同）

お相手の容姿にも傾向が。

「“清原和博がタイプ”と言っていました。たしかに、彼女とうわさになる男性は年上でガタイのいいオラオラ系ばかりなんですよね」（同）

「“男女関係はない”と言い張ったところで……」

24日夜の臨時記者会見で、小川市長は男性が妻帯者だという認識は持っていたこと、今年の2〜3月ごろから男性と10回以上ホテルに行ったことは認めたが、不倫関係については否定。あくまでも仕事やプライベートに関する悩みを相談していたと釈明。“男女の関係はないものの、誤解を招く軽率な行動だったと反省している”と謝罪したが……。

「この時点でアウトですね。“男女関係はない”と言い張ったところで、“既婚男性と行った”という事実だけでアウトなんです。今回のようなホテルは、行為をすることを目的とした施設。そこに既婚男性を複数回伴って一定時間、滞在していたわけですよね。男性の妻が訴えた場合、男女関係の有無を問わず、それだけでもう“平穏な婚姻生活を侵害された”として確実に慰謝料が認定されます」

9月26日配信の記事「前橋市長のホテル密会、本人否定も「行った時点でアウト」 “辞職以上の修羅場”の可能性も」にて、こう教えてくれたのは弁護士法人フラクタル法律事務所の代表、田村勇人弁護士。田村弁護士によると、過去には“既婚男性と独身女性が夏祭りで手つなぎデートし、キスをした”というケースでさえも“平穏な婚姻生活の侵害”として慰謝料が請求されたそうだ。

セクハラ、不同意わいせつの可能性も

また、市長の「不倫関係では一切ない、仕事やプライベートに関する悩み相談をホテルでしていただけ」とした言い訳だが、これもアウトだ。

「これが男女逆だったらどうでしょう。男性市長が女性の部下に“ホテルで仕事の打ち合わせ”を強要していたとなったら、市長の行為は完全なる“セクハラ”であり、下手をすれば“不同意わいせつ”に問われる可能性があります。刑法第176条には《 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること》とあります。ホテルでの相談など、業務上の必要性がありませんから。市長の説明は、言い訳に使える類のものでないことは容易にわかるはずですよね」

小川市長といえば、弁護士資格も持つ知性派で知られるが……。

「日本弁護士連合会では《弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず『品位を失うべき非行』があったとき》に、懲戒を受けます。市長の座を追われるかどうかは今後の展開次第ですが、弁護士資格は懲戒請求される可能性もありますね」

デイリー新潮編集部