12人産んだ助産師HISAKO、不安な妊娠初期へ「悩む価値もないことも多い！それでいいんです」
「大丈夫かな、怖い・・・ 初めての妊娠初期の気持ち」と題したYouTube動画で、12人の子どもを出産した助産師HISAKOさんが、妊娠初期を迎える多くの女性が抱える不安について語った。質問者から寄せられた「ネットで調べすぎてブルーになってしまう」「つわりがなくて不安」といった声に対し、HISAKOさんは「分かるー！って多分今見てくれてる人、みんな分かるー！ってなってると思う」と共感を示した上で、妊娠初期特有の不安やネット検索による情報過多にどう向き合うべきか語った。
HISAKOさんは「最終月経から出してきた妊娠手術は、ずれると思っておいてください。そんなに心配しなくてもいいと思います」と具体的な経験をもとに、妊娠週数の誤差や不安な気持ちに寄り添った。また、「ネットで調べたら怖いこといっぱい書いてある。ネガティブなことばっかりが、どんどん自分の中に入っていってしまう」と、情報社会における妊婦のストレスについても指摘。
さらに、「妊娠前はそんなに細かいことでごちゃごちゃ言う性格じゃなかったのに、妊娠した途端に不安になってしまう」という現象についても、「小さな命を妊婦さんは命がけで守ろうとするから、『まあいっか』ができなくなる。悩んでしまう自分自身が、もう“お母さんになっていく心”なんです」と熱く語った。
助産師として、そして12人の子育て経験者として、「不安やストレスは、妊娠初期から付き合い方を学んでいくことが大事。そのストレスとうまく付き合っていく術を、これから40週間かけて自分なりに身につけていってほしい」と優しくアドバイス。独自の体験談として「私も12回妊娠して流産4回経験していますが、不安な気持ちは12回目でも同じ。順調にいったことが奇跡だと思っていました」とリアルな苦悩も明かした。
動画の最後では「不安に思うこと自体が、子どもを大切に思う気持ちの現れ。それでいいと思います」とエールを送り、「12人目妊娠中、助産師HISAKOの子育て学校。チャンネル登録して、ぜひ入学してください」と動画を締めくくった。
