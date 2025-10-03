この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「大丈夫かな、怖い・・・　初めての妊娠初期の気持ち」と題したYouTube動画で、12人の子どもを出産した助産師HISAKOさんが、妊娠初期を迎える多くの女性が抱える不安について語った。質問者から寄せられた「ネットで調べすぎてブルーになってしまう」「つわりがなくて不安」といった声に対し、HISAKOさんは「分かるー！って多分今見てくれてる人、みんな分かるー！ってなってると思う」と共感を示した上で、妊娠初期特有の不安やネット検索による情報過多にどう向き合うべきか語った。

HISAKOさんは「最終月経から出してきた妊娠手術は、ずれると思っておいてください。そんなに心配しなくてもいいと思います」と具体的な経験をもとに、妊娠週数の誤差や不安な気持ちに寄り添った。また、「ネットで調べたら怖いこといっぱい書いてある。ネガティブなことばっかりが、どんどん自分の中に入っていってしまう」と、情報社会における妊婦ストレスについても指摘。

さらに、「妊娠前はそんなに細かいことでごちゃごちゃ言う性格じゃなかったのに、妊娠した途端に不安になってしまう」という現象についても、「小さな命を妊婦さんは命がけで守ろうとするから、『まあいっか』ができなくなる。悩んでしまう自分自身が、もう“お母さんになっていく心”なんです」と熱く語った。

助産師として、そして12人の子育て経験者として、「不安やストレスは、妊娠初期から付き合い方を学んでいくことが大事。そのストレスとうまく付き合っていく術を、これから40週間かけて自分なりに身につけていってほしい」と優しくアドバイス。独自の体験談として「私も12回妊娠して流産4回経験していますが、不安な気持ちは12回目でも同じ。順調にいったことが奇跡だと思っていました」とリアルな苦悩も明かした。

動画の最後では「不安に思うこと自体が、子どもを大切に思う気持ちの現れ。それでいいと思います」とエールを送り、「12人目妊娠中、助産師HISAKOの子育て学校。チャンネル登録して、ぜひ入学してください」と動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

妊娠初期の不安は誰もが抱える普通のもの
04:00

不安になるのは母親への成長の証
08:48

二桁妊娠＆流産経験でも不安！想定外を前提に

関連記事

12人産んだ助産師・HISAKO直伝！「マスターベーションは想像力とソフトな刺激で」誤った習慣が将来に及ぼす影響を語る

12人産んだ助産師・HISAKO直伝！「マスターベーションは想像力とソフトな刺激で」誤った習慣が将来に及ぼす影響を語る

 12人産んだ助産師HISAKO「授乳グッズ、ほとんどいりません！」にママたち驚愕

12人産んだ助産師HISAKO「授乳グッズ、ほとんどいりません！」にママたち驚愕

 12人産んだ助産師HISAKO「授乳後のゲップ、30秒で終わらせていい！ママも無理しないで」

12人産んだ助産師HISAKO「授乳後のゲップ、30秒で終わらせていい！ママも無理しないで」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル_icon

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 60.60万人 3046 本の動画
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人
youtube.com/channel/UCgLt6RS5cHmL6i15sbu2kGw YouTube