マクドナルドから2025年の6月、8月に販売された、100%ビーフの肉厚パティを3枚重ねた「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」

ファンからの要望に応え、2週間限定で「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」が夕方5時からの夜マック時間帯に登場します！

マクドナルド「サムライマック」炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ

価格：単品 820円(税込)〜／バリューセット 1,120円(税込)〜

販売期間：2025年10月8日(水)〜10月21日(火)

販売時間：午後5時〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌午前4時59分まで

販売店舗：全国のマクドナルド店舗 ※一部店舗を除く

“大人が満足する”バーガーを目指して開発され、2021年4月より肉厚ビーフの新レギュラーメニューとして販売されている『サムライマック』

定番人気の「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と、2025年3月より新レギュラーメニューに仲間入りした「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」の2種が販売されています。

世界中から厳選された、つなぎを一切使用していない、マクドナルドのジューシーなビーフ100%のおいしさが堪能できる人気シリーズです。

今回期間限定で販売される「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」は、『サムライマック』のおいしさを夜の食事として満足できるよう、食べ応えを追求したメニュー。

厚みのある100%ビーフパティを豪快に3枚重ね、香ばしい炙り醤油風のソースが肉のうま味を引き立てている、思わずやみつきになる味わいとボリューム感が人気のバーガーです。

これまで期間限定販売が終了するたび、販売期間の延長や復活を望む声が多く聞かれるなど、大変人気を博しています。

今回もその熱い要望に応え、夕方5時からの夜マックにて2週間の期間限定で復活することになりました！

レギュラー販売中：炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ

価格：単品 580円(税込)〜／バリューセット 850円(税込)〜

販売時間：午前10時30分〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌午前4時59分まで

厚みのある100%ビーフを2枚重ねた「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」

コクのあるチェダーチーズを2枚加えた、ビーフのおいしさを味わいつくせる、ボリューム満点の一品です。

香ばしくトーストした、けしの実を使用したバンズでサンド。

にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースが、肉のうま味を引き立てる、思わずやみつきになる味わいです。

レギュラー販売中：炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ

価格：単品 570円(税込)〜／バリューセット 840円(税込)〜

販売時間：午前10時30分〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌午前4時59分まで

厚みのある100%ビーフとたまごとシャキシャキのレタス、スモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えた、満足感抜群の「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」

香ばしくトーストした、けしの実を使用したバンズで挟んであります。

にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースがビーフとたまごを包み込む、バランスが絶妙でボリューミーな一品です。

新TVCM：サムライマック「二兎を追ってもいいじゃないか。」篇

新TVCMでは、販売当初よりサムライマックのアンバサダーを務めている堺雅人さんに加え、マクドナルドCM初出演となる乃木坂 46 池田瑛紗さんが初共演。

池田瑛紗さんの目の前に現れた人生の分岐路。

どちらに進むか悩む様子の池田さんの前に現れたのは堺雅人さん。

「行きたい道が2つあるとき、片方を選ぶということは片方を諦めるということ・・・？」と語りかけます。

アイドルとして活躍する姿の池田さんと美大生としてデッサンをしている姿の池田さんが現れる中、「両方の道、行ってみればいい」と堺さんから提案があります。

「二兎を追う者は一兎をも得ず？」「そんな常識、キミが壊しちゃえよ」と力強い堺さんからのエールを受けた池田さんは、決意の表情を見せます。

池田さんが乃木坂46で実際に着用された衣装を着て表現するアイドルの道と、美大生としてデッサンで表現する芸術家の道にも注目です。

100％肉厚ビーフを3枚重ねた圧倒的なボリューム感が大人気のメニューが期間限定復活！

マクドナルドの「夜マック」に2025年10月8日より2週間限定で登場する『サムライマック』シリーズ「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」の紹介でした☆

