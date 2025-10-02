『MEMORIES』4Kリマスター化！11月上映＆12月発売 大友克洋「なにはともあれ30年。おめでたいのか？」
1995年の公開から30周年を迎えた、大友克洋が原作・製作総指揮・総監督を務めた劇場アニメ『MEMORIES』が、4Kフィルムスキャンによりリマスター、豪華仕様のUHD-BDにて12月24日に発売されることが決定した。特典として、「彼女の想いで」のレイアウトコンテや大ボリュームのアフレコ台本集も封入。さらに、『MEMORIES』公開30周年を記念した大友克洋新規描き下ろしイラストや「なにはともあれ30年。おめでたいのか？」とコメントも到着した。
【画像】絵が不気味…4Kリマスター版『MEMORIES』の場面カット
また、公開30周年を記念して『MEMORIES』4Kデジタルリマスター版の全国リバイバル上映が決定。11月28日より＜2週間限定での全国上映＞となる。
『MEMORIES』は、「彼女の想いで」「最臭兵器」「大砲の街」の3つの短編からなるオムニバス形式のアニメーション映画。大友克洋が原作・製作総指揮・総監督を務め、若手クリエイターとの共同作業で制作された本作は、各短編それぞれに、いまもなお色褪せない鮮烈な魅力をたたえた名作として知られている。
CGと革新的な画像処理技術が用いられた「彼女の想いで」、膨大な取材をもとにしたリアルな描写に圧倒される「最臭兵器」、全編をワンシーン・ワンカットで処理した「大砲の街」。音楽はそれぞれ菅野よう子、三宅純、長高寛幸、オープニング・エンディングは石野卓球が担当しており、映像面でもサウンド面でも、劇場ならでは、4Kならではの魅力を感じられる作品群になっている。
また、公開30周年を記念して『MEMORIES』4Kデジタルリマスター版の全国リバイバル上映が決定。11月28日より＜2週間限定での全国上映＞となる。
『MEMORIES』は、「彼女の想いで」「最臭兵器」「大砲の街」の3つの短編からなるオムニバス形式のアニメーション映画。大友克洋が原作・製作総指揮・総監督を務め、若手クリエイターとの共同作業で制作された本作は、各短編それぞれに、いまもなお色褪せない鮮烈な魅力をたたえた名作として知られている。
CGと革新的な画像処理技術が用いられた「彼女の想いで」、膨大な取材をもとにしたリアルな描写に圧倒される「最臭兵器」、全編をワンシーン・ワンカットで処理した「大砲の街」。音楽はそれぞれ菅野よう子、三宅純、長高寛幸、オープニング・エンディングは石野卓球が担当しており、映像面でもサウンド面でも、劇場ならでは、4Kならではの魅力を感じられる作品群になっている。