ポケットサイズながら、片手でも歩きながらでもブレのない映像が撮れる3軸ジンバル搭載の小型カメラ、DJI「Osmo Pocket」シリーズから最新モデル「Osmo Pocket 4」（スタンダードコンボ：7万9200円）が発売されました。同社のアクションカメラ「Osmo Action」シリーズがほぼ1年に1回モデルチェンジされている一方、Pocketシリーズの前作である「Osmo Pocket 3」は2023年10月発売。今回のモデルチェンジは約2年半ぶりとなります。前