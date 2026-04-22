BS―TBSは22日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、高精細映像「4K放送」の終了に言及した。放送終了日は決定次第、発表するとした。同局は今月15日、2027年1月24日以降の衛星基幹放送業務の認定更新を行なわず、終了すると発表。これにより、民放キー局系BS5局（BS-TBS、BS日テレ、BS朝日、BSテレ東、BSフジ）は、すべてが4K放送から撤退することになった。5局は、BS4Kコンテンツを動画配信サービス「WOWOWOオンデマンド