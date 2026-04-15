BS-TBSは15日、『BS-TBS 4K』の放送を終了すると発表した。2027年1月24日以降の衛星基幹放送業務認定の更新を行わない。BS4K放送を巡っては、BS日テレ、BS朝日、BSフジ、BSテレ東が終了を発表しており、全局が来年までに放送を終える。【画像】NHK放送文化研究所が紹介電話番号・郵便番号の数字「0」の読み方BS-TBSは2018年12月に『BS-TBS 4K』の放送を開始。高精細な映像特性を活かし、さまざまなコンテンツを届けてきた。