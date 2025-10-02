マクドナルドを代表する秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」に、芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用した、ピンク色のサクサク生地が華やかな新作「三角チョコパイ いちごミルク味」が仲間入り！

また、アーモンドの食感ととろ〜りチョコクリームが魅力の不動の定番人気メニュー「三角チョコパイ 黒」が期間限定で販売されます☆

販売期間：2025年10月8日（水）〜10月下旬予定

販売時間：開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

販売店舗：全国のマクドナルド店舗

2007年に初めて発売して以来、秋冬の訪れを告げる季節限定スイーツとして多くの方に親しまれてきた「三角チョコパイ」

最大の特長は、何層にも丁寧に重ねられたサクサクのパイ生地と、“とろ〜り”としたクリームの絶妙なハーモニーです。

三角形のフォルムは手に持ちやすく、食べやすいサイズ感で、幅広い世代に愛されています。

改良を重ねながらも販売当初から変わらないおいしさの定番の「黒」はもちろん、その年に合わせた新しいフレーバー・食感を取り入れることで、毎年話題となり、多くの反響を獲得している人気シリーズです。

秋冬のティータイムやちょっとしたご褒美、家族や友人との団らんのひとときにぴったりな、心も体も温まるホットスイーツが2025年も登場。

芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用した、ピンク色のサクサク生地が華やかな新作「三角チョコパイ いちごミルク味」と、アーモンドの食感ととろ〜りチョコクリームが魅力の不動の定番人気メニュー「三角チョコパイ 黒」がラインナップ。

2025年はうさぎをモチーフにした数量限定パッケージで提供されるのもポイントです☆

三角チョコパイいちごミルク味

価格：190円(税込)〜

2025年の新作として、芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用したいちごチョコクリームに、甘く香るミルクフレーバーが絶妙にマッチ「三角チョコパイ いちごミルク味」が登場。

さらにザクザク食感が楽しいストロベリーコーンクラッシュを加えることで、これまでにない新しい食感が楽しめます。

何層にも重ねたピンク色のサクサクなパイ生地と、とろけるようになめらかなクリームが織りなす、見た目も味わいも華やかな一品です。

寒い季節に心も体も温まる、期間限定のスイーツです。

「三角チョコパイ いちごミルク味」は、いちごをくわえた”白うさぎ”のパッケージで提供されます。

三角チョコパイ黒

価格：170円(税込)〜

不動の定番メニューである「三角チョコパイ 黒」もラインナップ。

2023年にチョコクリームをより濃厚な味わいにリニューアルし、多くの方から人気を博しました。

チョコクリームと、チョコクリームに入ったアーモンドの食感、サクサクのパイ生地のハーモニーが楽しめるあったかスイーツです。

「三角チョコパイ 黒」にあしらわれた、黒うさぎのイラストがとってもキュート☆

新TVCM：三角チョコパイ 黒といちごミルク風 『いちごの暴力』篇

放映開始日：2025年10月7日（火）

放映エリア：全国(一部エリアを除く)

新TVCMに、マクドナルドCM初出演の人気ダンス＆ボーカルグループ HANAのNAOKOさんと、俳優の伊藤沙莉さんとの豪華共演が実現！

秋の紅葉が美しい公園で、「三角チョコパイ」の季節の到来を華やかに喜ぶ、伊藤沙莉さんとNAOKOさん。

すっかり定番になった、RIPSLYMEの“太陽とビキニ”の替え歌「三角チョコパイの歌」にのせて、最高潮にキレキレなダンスを披露します。

お2人の息ぴったりなアドリブとハグ、キュートな三角ポーズ、ノリノリな歌詞にも注目です。

芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用した、ピンクの見た目が華やかな「三角チョコパイ いちごミルク味」が仲間入り。

マクドナルドにて2025年10月8日より販売が開始される「三角チョコパイ」2種の紹介でした☆

