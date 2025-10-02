2025年は”いちごミルク味”が仲間入り！マクドナルド「三角チョコパイ」
マクドナルドを代表する秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」に、芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用した、ピンク色のサクサク生地が華やかな新作「三角チョコパイ いちごミルク味」が仲間入り！
また、アーモンドの食感ととろ〜りチョコクリームが魅力の不動の定番人気メニュー「三角チョコパイ 黒」が期間限定で販売されます☆
マクドナルド「三角チョコパイ いちごミルク味／三角チョコパイ 黒」
販売期間：2025年10月8日（水）〜10月下旬予定
販売時間：開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます
販売店舗：全国のマクドナルド店舗
2007年に初めて発売して以来、秋冬の訪れを告げる季節限定スイーツとして多くの方に親しまれてきた「三角チョコパイ」
最大の特長は、何層にも丁寧に重ねられたサクサクのパイ生地と、“とろ〜り”としたクリームの絶妙なハーモニーです。
三角形のフォルムは手に持ちやすく、食べやすいサイズ感で、幅広い世代に愛されています。
改良を重ねながらも販売当初から変わらないおいしさの定番の「黒」はもちろん、その年に合わせた新しいフレーバー・食感を取り入れることで、毎年話題となり、多くの反響を獲得している人気シリーズです。
秋冬のティータイムやちょっとしたご褒美、家族や友人との団らんのひとときにぴったりな、心も体も温まるホットスイーツが2025年も登場。
芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用した、ピンク色のサクサク生地が華やかな新作「三角チョコパイ いちごミルク味」と、アーモンドの食感ととろ〜りチョコクリームが魅力の不動の定番人気メニュー「三角チョコパイ 黒」がラインナップ。
2025年はうさぎをモチーフにした数量限定パッケージで提供されるのもポイントです☆
三角チョコパイいちごミルク味
価格：190円(税込)〜
2025年の新作として、芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用したいちごチョコクリームに、甘く香るミルクフレーバーが絶妙にマッチ「三角チョコパイ いちごミルク味」が登場。
さらにザクザク食感が楽しいストロベリーコーンクラッシュを加えることで、これまでにない新しい食感が楽しめます。
何層にも重ねたピンク色のサクサクなパイ生地と、とろけるようになめらかなクリームが織りなす、見た目も味わいも華やかな一品です。
寒い季節に心も体も温まる、期間限定のスイーツです。
「三角チョコパイ いちごミルク味」は、いちごをくわえた”白うさぎ”のパッケージで提供されます。
三角チョコパイ黒
価格：170円(税込)〜
不動の定番メニューである「三角チョコパイ 黒」もラインナップ。
2023年にチョコクリームをより濃厚な味わいにリニューアルし、多くの方から人気を博しました。
チョコクリームと、チョコクリームに入ったアーモンドの食感、サクサクのパイ生地のハーモニーが楽しめるあったかスイーツです。
「三角チョコパイ 黒」にあしらわれた、黒うさぎのイラストがとってもキュート☆
新TVCM：三角チョコパイ 黒といちごミルク風 『いちごの暴力』篇
放映開始日：2025年10月7日（火）
放映エリア：全国(一部エリアを除く)
新TVCMに、マクドナルドCM初出演の人気ダンス＆ボーカルグループ HANAのNAOKOさんと、俳優の伊藤沙莉さんとの豪華共演が実現！
秋の紅葉が美しい公園で、「三角チョコパイ」の季節の到来を華やかに喜ぶ、伊藤沙莉さんとNAOKOさん。
すっかり定番になった、RIPSLYMEの“太陽とビキニ”の替え歌「三角チョコパイの歌」にのせて、最高潮にキレキレなダンスを披露します。
お2人の息ぴったりなアドリブとハグ、キュートな三角ポーズ、ノリノリな歌詞にも注目です。
芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用した、ピンクの見た目が華やかな「三角チョコパイ いちごミルク味」が仲間入り。
マクドナルドにて2025年10月8日より販売が開始される「三角チョコパイ」2種の紹介でした☆
続きを見る
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 2025年は”いちごミルク味”が仲間入り！マクドナルド「三角チョコパイ」 appeared first on Dtimes.