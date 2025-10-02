「最高すぎてめっちゃ着てる！」【しまむら】大人が頼れる♡「楽ちんサロペ」

一枚でこなれた雰囲気を醸し出すサロペット。着るだけでコーデがまとまるうえに、ウエストの締め付けを感じにくく楽に過ごせそうなのも嬉しいポイントです。さらに、縦のラインが強調されることでスタイルアップも期待できます。そこで今回は、おしゃれさん達が【しまむら】で見つけた「楽ちんサロペ」をご紹介します。

後ろ姿まで可愛いきれいめサロペット

【しまむら】「シャーリングサロペット」\1,969（税込）

肩まわりが伸縮性のある素材で楽に着られそうな、リラックス感のあるサロペット。深めのVネックがすっきりとした印象で、大人世代にも取り入れやすいきれいめな雰囲気。後ろ姿も深めのVとリボン付きで、大人っぽさのなかに可愛らしさも感じるデザインです。デイリーにはもちろん、休日のお出かけコーデでも活躍してくれそう。

肩を落として大人っぽく上品な印象に

【しまむら】「シャーリングサロペット」\1,969（税込）

こちらは色違いのアイボリー。肩を落として着ることで、同じ形でもまた違った印象に見せてくれます。華やかなギャザーの袖から肩を覗かせて、大人っぽくエレガントな雰囲気に。着方を変えたり小物やアクセサリーを変えたりと、楽しみ方の幅が広がります。カジュアルにもきれいめにもコーディネートしやすいので、持っていると重宝しそう。

ウエスト切り替えですっきり見えサロペ

【しまむら】「TT＊KIWオールインワン」\2,420（税込）

胸元のデザインがきれいめな印象のサロペット。肩のストラップが二重になっているのも可愛らしく、上品な雰囲気を楽しめそう。ウエスト部分の切り替えに寄ったギャザーもポイントに。@minamii.__さんが「最高すぎて既にめっちゃ着てる」とコメントするサロペットは、タンクトップや長袖シャツなどインナーを変えて長く活躍してくれそうです。

大人カジュアルにぴったりのデニムサロペ

【しまむら】「TNK＊Cロンパース61」\2,420（税込）

@saa_yuuki1006さんによると「デニムの生地が柔らかくて穿きやすい」というカジュアルなサロペット。胸元が直線的で、子どもっぽくなりにくく大人世代も取り入れやすいデザインです。ストンと落ちるシルエットで体型をカバーしてくれそうなうえに、高めの位置に付いたサイドポケットが目線を上に引き上げてくれるので、脚長効果も期待できそう。切り替えや絞りのないシンプルなデザインで、楽だけどおしゃれに決まる一枚です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@natsupoo様、@icchan0195（前後に半角アンダーバー3つ）様、@minamii.__様、@saa_yuuki1006様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

