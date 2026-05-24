【モデルプレス＝2026/05/24】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が5月23日、自身のInstagramを更新。スポーティーなユニフォーム風の衣装姿を公開し反響を呼んでいる。【写真】29歳世界的スター「すべてが完璧」ウエスト＆美脚全開の“超ミニ”コーデ◆リサ、ユニフォーム風衣装で美ボディ際立つリサはサッカーの絵文字とともに「GOALS」とつづり、スタジオショットを複数枚投稿。黄色の半袖ショート丈トップスに星のマー