学歴詐称疑惑が絶賛炎上中の静岡県伊東市の田久保眞紀市長が、また火に油を注いでしまった。29日までに自身のXを更新し、

《午前中の定例会見終わってお昼は市役所8階の食堂へ。イジワルな質問もいろいろされましたしお腹が空きましたー。今回は、どこをどんな風に報道されるのか、どんな風に切り取られるのか、検証できるように念のため全編を動画保存しましたけど、ネットでは既にフルバージョン配信されているみたいですね

受け答えについてもまだまだ研究の余地ありです。

写真撮る前につい卵焼き食べちゃいました》

とランチの写真とともに投稿したのだ。

案の定というべきか、同投稿のコメント欄は大荒れとなっている。

《おいおい。意地悪とか受け答えとかマジか？》

《今回は報道でどこをどのように切り取られるかと心配しているようだが、過去の記者会見をフル動画で拝見させて頂きましたが、貴方が一番意地悪な対応でしたよ！》

《何が「イジワル」だ 学歴詐称は事実だろうが！ 学歴詐称して辞めない公人は 田久保ぐらい。 恥を知れ田久保》（すべて原文ママ）

スポーツ紙記者も呆れ気味にこう話す。

「マスコミを煽ったつもりなのでしょうが、怒っているのはもちろん“市民”です。《お腹が空きましたー》という呑気過ぎるコメントもさらに不快感を増幅させていますよね……。定例会見で記者たちに毎度詰められているのでしょうが、それは自分が蒔いた種ですから。これは逆ギレと言われても仕方がないのでは」

田久保市長はこれまでも“KYすぎる”SNS投稿が物議を醸している。

「例えば、6日の投稿。5日の台風15号の影響による突風被害の視察状況を報告したのですが、被害状況の写真とともにアップされたのは作業着姿の薄っすら笑みを浮かべた謎の”自撮り”写真。

コメント欄にはやはり《自撮りいる？》《自撮りアップ出来るなら卒業証書も写真撮って投稿すればいいのに。》などといった厳しい声が殺到しました」（前出・スポーツ紙記者）

その2日後の8日には、呑気なランチ模様を投稿。

「伊東市役所の食堂での昼食だったようなのですが、《窓からの絶景〜!!》とテンション高めのコメント付きでした。やはりと言いますか、コメント欄には《公職者としての自覚がない》などといったツッコミが入っていましたね。田久保市長は空気をあえて読まないのか？ 読めないのか？……読めませんね」

田久保市長の“読めない”投稿に目が離せない――。