PS初戦を中継したESPN…HR直前に中継が別番組に切り替わってしまう

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・指名打者」で出場。第1打席で先頭打者アーチを放った。ポストシーズンということでESPNで全米中継されたが、大谷の打席中に画面が別番組に切り替わってしまい、本塁打が見れずネットが大荒れとなっている。

ESPNではESPN1とESPN2でポストシーズンを放送。1では直前まで行われていたヤンキース-レッドソックスの試合が長引いており、ドジャース戦は2でスタート。しかし初回の大谷の打席で、本塁打を打つ直前の3球目が終わった時点で中継が切り替わり、WNBAの会見映像が流された。ESPNの映像を使用して放送していた「MLB.TV」のユーザーにも同様の映像が流された。

すると、大谷は直後の4球目を打って本塁打に。リアルタイムで目撃できなかったファンが多数いた模様で、X（旧ツイッター）では「ESPNは何をやってるんだ」「大谷の先頭打者ホームランを見逃してしまった」「ESPN、最悪だ。大谷のホームランを見逃した」「ふざけるな！」などと批判の声が殺到している。（Full-Count編集部）